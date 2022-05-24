Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 7 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle 7 kişi hastanede tedavi ediliyor.
Kentte son bir haftada, vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 7 kişi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kentte geçen ayın sonundan bugüne kadar 24 kişinin KKKA teşhisiyle hastanelerde tedavi görüp taburcu edildiği öğrenildi.
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