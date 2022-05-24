Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 7 kişi tedavi görüyor - Son Dakika
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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 7 kişi tedavi görüyor

24.05.2022 10:33
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 7 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle 7 kişi hastanede tedavi ediliyor.

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle 7 kişi hastanede tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada, vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 7 kişi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kentte geçen ayın sonundan bugüne kadar 24 kişinin KKKA teşhisiyle hastanelerde tedavi görüp taburcu edildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kırım, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 7 kişi tedavi görüyor - Son Dakika


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