Tokat\'ta KKKA Virüsü Sebebiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tanısıyla tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde vücuduna kene tutunan İ.A. (63), yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. KKKA tanısı ile tedavi altına alınan İ.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - TOKAT