Trabzon'da 5 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da 5 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı

Trabzon'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın karnında tespit edilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kitle, başarılı bir operasyonla alındı. Karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin belirti vermediğini belirten uzmanlar, kadınların düzenli kontroller yapmaları gerektiğini vurguladı.

16.07.2024 16:19
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Trabzon'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın karnında tespit edilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz, karın ağrısı ile başvuran hastanın, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen kitlesi başarılı bir operasyonla aldı.

Akyüz, karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermediğini belirterek, kitlenin sinsice büyüyebildiğini ve fark edildiğinde çok büyük kitle olarak tespit edildiğini ifade etti.

Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile kadın hastalıkları yönünden doktor muayenesine başvurmaları gerektiğini belirten Akyüz, belli aralıklarla kontrollerin yapılması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da 5 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da 5 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı - Son Dakika
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