Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir çağrısı

05.07.2022 19:45
Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir çağrısı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte Kovid-19 vakalarında artış yönünde hareketlenme olduğunu belirterek, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte Kovid-19 vakalarında artış yönünde hareketlenme olduğunu belirterek, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da Kovid-19 vakalarında artış yönündeki hareketlenme nedeniyle uyarılarda bulundu.

Hakan Usta, "Öyle anlaşılıyor ki bir kısım vatandaşlarımız şikayetleri olduğu halde topluluk ile temastan kendini sakınmıyor. Lütfen hastanelerde, toplu alanlarda maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya özen gösterelim. Şikayetlerimiz varsa en yakın doktorla iletişime geçelim. Kuralları uygularsak salgınları yeneriz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Trabzon Valisi Ustaoğlu, Şalpazarı'nda muhtarlarla bir araya geldi Trabzon Valisi Ustaoğlu, Şalpazarı'nda muhtarlarla bir araya geldi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Laiklik Karşıtı Eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Her Bireyinin ve Vatandaşının Zararına Olduğunu Hatırlatırız Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Laiklik Karşıtı Eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Her Bireyinin ve Vatandaşının Zararına Olduğunu Hatırlatırız
Kaynak: AA

Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 19:52:09. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement