Hakan Usta, "Öyle anlaşılıyor ki bir kısım vatandaşlarımız şikayetleri olduğu halde topluluk ile temastan kendini sakınmıyor. Lütfen hastanelerde, toplu alanlarda maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya özen gösterelim. Şikayetlerimiz varsa en yakın doktorla iletişime geçelim. Kuralları uygularsak salgınları yeneriz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Laiklik Karşıtı Eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Her Bireyinin ve Vatandaşının Zararına Olduğunu Hatırlatırız

Kaynak: AA

Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.