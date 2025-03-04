Trabzon Ekmeği Obeziteye Davetiye Çıkarıyor - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon Ekmeği Obeziteye Davetiye Çıkarıyor

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Prof. Dr. Türkyılmaz, Trabzon'un ekmeğinin obeziteye yol açtığını ve yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

04.03.2025 11:20
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Trabzon ekmeği obez yapıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz:

"Trabzon'un sağlık açısından en tehlikeli ürünü ekmeği; Çok lezzetli bir ekmeği var. Neticede karbonhidrat. Kilo almamıza sebebiyet veriyor"

TRABZON - Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, obezitenin dünyadaki en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi olduğunu belirterek "Kişinin her şeyden önce yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor. Yemek çok zevkli bir şey. Ama bir dilim ekmeği yakmak için 20 dakika yürümeniz gerekiyor. O yüzden gıda alımını kısıtlamamız, sporu hayatımızın içine almamız gerekiyor" dedi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, 4 Mart Dünya Obezite Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Obezitenin pek çok hastalığa ve kansere de sebebiyet verdiğini dile getiren Türkyılmaz "Obezite dünyadaki artık en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi. Dünya Sağlık Teşkilatına göre en tehlikeli 10 hastalardan bir tanesi. Bizzat kilonun kendisi bunu yapmıyor ama pek çok sistemi etkiliyor. Hastalar ilk başta eklem ağrıları, bel ağrıları ile başlayan ve yokuş veya merdiven çıkarken nefes darlığı başlıyor. Gece horlamaları, gece apneleri gibi hastalıklar ilave oluyor. Karaciğerde yağlanma, safra kesesinde taş, kalp krizleri, ani kalp ölümleri, kalp yetmezliği gibi pek çok hastalığa ve kansere sebebiyet verebiliyor. O yüzden en tehlikeli hastalıklardan bir tanesi. Kişinin her şeyden önce yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor. Yemek çok zevkli bir şey. Ama bir dilim ekmeği yakmak için 20 dakika yürümeniz gerekiyor. O yüzden gıda alımını kısıtlamamız, sporu hayatımızın içine almamız gerekiyor. Karbonhidrat ağırlık besinlerden sebze ağırlıklı gıdalara doğru yönelmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Obezite nedeniyle her geçen gün ameliyat sayıları artıyor"

Obezite ile ilgili ameliyat sayılarının her geçen gün arttığını kaydeden Türkyılmaz, "Trabzon'da eskiden bir merkez vardı şuan 4 merkez oldu. Hasta sayısı oldukça fazla. Maalesef Trabzon'da çok fazla obez hasta var. Şuana kadar bizim merkezimizde ameliyat olan 800'e yakın hastamız var. Tabi diyetisyen ve balon gibi tedavilerle zayıflatmaya çalıştığımız hastalarımız da var. Trabzon'un en tehlikeli ürünü ekmeği. Çok lezzetli bir ekmeği var. Neticede karbonhidrat. Kilo almamıza sebebiyet veriyor. Toplum olarak yemek yemeyi de ekmek yemeyi de seviyoruz" diye konuştu.

"Hasta ne kadar genç obezse ölüm riski fazla"

Genç yaşlardaki insanlarda obezitenin daha tehlikeli olduğuna işaret eden Türkyılmaz, "Artık gençlerde de çok fazla obezite var. Gençlerdeki obezite daha tehlikeli. Yapılan bir çalışmada 23-33 yaş arasında ve 33-43 yaş arasındaki 10 yıllık dönemlere bakıldığında 23-33 yaş arasında ölüm riskinin normal kilodaki birine göre 12 kat daha fazlayken 33-43 yaş arasında 6 kat daha fazla. Hasta ne kadar genç obezse ölüm riski fazla. Bizde yiyen çocuk iyidir. O anlayışı yıkmamız lazım. Çocuklarımızın baştan itibaren normal kilolarda büyümesine desteklememiz lazım. Spora yönlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Trabzon Ekmeği Obeziteye Davetiye Çıkarıyor - Son Dakika

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