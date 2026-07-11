Trafik Kazası Sonrası Organ Bağışı - Son Dakika
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Trafik Kazası Sonrası Organ Bağışı

Trafik Kazası Sonrası Organ Bağışı
11.07.2026 11:47
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Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 3 hastaya umut oldu.

Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki genç kızın organları 3 kişiye umut oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 21 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 28 yaşındaki D.Y., kaldırıldığı Samsun Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bir süre yaşam mücadelesi veren genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organ bağışını kabul etmesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi gerekli süreçler başlatıldı. Görevli uzman ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla D.Y.'nin iki böbreği ve karaciğeri alındı.

Alınan organlar nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Genç kızın iki böbreği ve karaciğeri, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Organ alım operasyonunun ardından sağlık çalışanları vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Trafik Kazası Sonrası Organ Bağışı - Son Dakika

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