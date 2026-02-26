Trakya Üniversitesi'nde Algoloji Polikliniği Açıldı - Son Dakika
Trakya Üniversitesi'nde Algoloji Polikliniği Açıldı

Trakya Üniversitesi\'nde Algoloji Polikliniği Açıldı
26.02.2026 12:39
TÜ Tıp Fakültesi'nde açılan Algoloji Polikliniği, kronik ağrılara yönelik hizmet verecek.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Algoloji Polikliniği düzenlenen törenle açıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, üniversitede daha önce bulunmayan yeni bir merkezi hizmete açtıklarını söyledi.

Polikliniğin bağışçı Elfide Çilingir'in katkılarıyla oluşturulduğunu belirten Hatipler, Elçili köyünden Çilingir'in daha önce aldığı sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti bağışla gösterdiğini ifade etti.

Bağışçı Çilingir de hastanede hem kendisinin hem de trafik kazası geçiren oğlunun tedavi olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık kurumlarına destek olmanın önemli olduğunu dile getiren Çilingir, maddi imkanı olanların destek vermesiyle daha fazla kişinin sağlık hizmetine ulaşabileceğini kaydetti.

Algoloji polikliniği hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ece Yanık ise algolojinin kronik ve geçmeyen ağrılara odaklanan bir yan dal olduğunu belirtti.

Yanık, poliklinikte bel ve boyun fıtığına bağlı ağrılar, zona, kanser kaynaklı dirençli ağrılar, migren, baş ve yüz ağrıları ile kas ve eklem ağrıları gibi birçok kronik ağrı türüne yönelik tanı ve tedavi hizmeti verileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Trakya Üniversitesi'nde Algoloji Polikliniği Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi'nde Algoloji Polikliniği Açıldı - Son Dakika
