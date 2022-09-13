Aşırı üzüntü "kırık kalp", aşırı sevinç "mutlu kalp" sendromuna neden olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Aşırı üzüntü "kırık kalp", aşırı sevinç "mutlu kalp" sendromuna neden olabilir

13.09.2022 11:28

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, aşırı üzüntü ve stresin "kırık kalp", aşırı sevincin "mutlu kalp" sendromuna hatta kalp krizine neden olabildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, aşırı üzüntü ve stresin "kırık kalp", aşırı sevincin "mutlu kalp" sendromuna hatta kalp krizine neden olabildiğini söyledi.

Doç. Dr. Altay, AA muhabirine, yoğun üzüntü ya da stresle oluşan kalp rahatsızlığına "kırık kalp", aşırı sevinç ve mutluluk anında oluşana ise "mutlu kalp" sendromu denildiğini belirtti.

Tıp literatüründe "takotsubo kardiyomiyapatisi" olarak bilinen kırık kalp sendromunun sık görüldüğünü dile getiren Altay, "Ani gelişen yoğun stres, üzüntü ve üzücü haber gibi durumlarda tam sebebi bilinmese de vücutta salgılanan çeşitli maddelere bağlı olarak geçici kalp yetmezliği ve kalp krizleri tablosu ortaya çıkıyor. Bu tablo bizi de çok şaşırtıyor. Hastanın tahlil ve elektrokardiyografisine baktığımızda ciddi kalp krizi bulguları görüyoruz." dedi.

Altay, bu durumdaki hastaları hızlı şekilde anjiyoya aldıklarını ve müdahale edildiğini söyledi. Anjiyoya alınan hastaların damarlarının açık çıktığını belirten Altay, şöyle devam etti:

"Aslına bakarsanız yoğun endişe, yoğun üzücü duygu durumunun yaptığı geçici bir tablo. Hastanın kalbinin iç kısmına bir görüntüleme yaptığımızda normal kasılması gereken kalbin bir bölgesinin balonlaştığını görüyoruz. Duygu durum düzenlenmesi ve uygun tedaviyle hasta toparlayabiliyor ancak bu akut tabloda tedavi alınmazsa ani gelişen ritim bozukluklarıyla hasta kayıpları olabiliyor."

"Duygular dozunda yaşanmalı"

Altay, üzüntü kaynaklı kalp rahatsızlığının yanında yoğun mutluluk duygu durumunda da "mutlu kalp sendromu"nun görülebildiğine dikkat çekti.

Bir sınavı kazanmak, uzun süredir iş arayan birinin işe girmesi gibi olumlu bir tabloda kişilerin "mutlu kalp sendromu"na bağlı kalp rahatsızlığı yaşayabildiğine değinen Altay, "Mutlu kalp sendromu kırık kalp sendromundaki gibi aynı tablo, yine aynı yoğun duygu durumu. Bunun yaptığı sempatik deşarj sonrası geçici kalp yetersizlikleri oluşabiliyor." dedi.

Altay, her duygunun dozunda yaşanması gerektiğini belirterek, ani durumlardan kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Kırık kalp ve mutlu kalp sendromlarının çoğunlukla kadınlarda gözüktüğünü anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Bu durumlar aslında her duyguyu dozunda yaşamak gerektiğini bize gösteriyor. İlginç olan bunların yüzde 90'ı kadınlarda. Duygusal durumları daha yoğun yaşayan kadınlarda görülüyor. Çoğunlukla da 50-55 yaşların üstü postmenopozal kadınlarda bu tablo oluyor. O nedenle bu kişilerde bir haber verilecek ise çok daha dikkatli davranmak lazım. Bu olumlu ya da olumsuz birinde göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi bir şikayet olduğunda önemsemek gerekir. Altında böyle bir tablo ortaya çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor."

YORUMLAR
500
Altay'ı tecrübe sırtlıyor Altay'ı tecrübe sırtlıyor Göztepe'de Demirel olmuyor, alternatif artıyor Göztepe'de Demirel olmuyor, alternatif artıyor
Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Kalp Krizi, Altay, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı üzüntü 'kırık kalp', aşırı sevinç 'mutlu kalp' sendromuna neden olabilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:49:12. #1.11#
SON DAKİKA: Aşırı üzüntü "kırık kalp", aşırı sevinç "mutlu kalp" sendromuna neden olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement