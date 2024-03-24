Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Burcu Turan, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla hastalığın tedavisinin önemine dikkati çekti.
Turan, yaptığı açıklamada, halk arasında "verem" olarak da bilinen tüberkülozun, "mycobacterium tuberculosis" basili sebebiyle ortaya çıkan, akciğer başta olmak üzere tüm organları etkileyebilen bir hastalık olduğunu ifade etti.
Tüberkülozun solunum yoluyla bulaşabildiğini belirten Turan, her enfekte bireyin belirti göstermeyebileceğini kaydetti.
Bu bireylerde yakınmaların bağışlık düştüğü zaman ortaya çıkabileceğini aktaran Turan, şunları bildirdi:
"Öncelikle 2-3 haftadan uzun süren öksürük, balgam, balgamdan kan gelmesi, gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik ve verem hastasıyla uzun süre teması olan kişilerde bu hastalık akla gelmeli, balgam ve akciğer grafisi ileri tetkiklerle değerlendirilmelidir. Tanı alan verem hastası, 6 ay tedavi edilmelidir. Hastalığın bulaşıcılığı, tedavinin başlangıcından itibaren hızla azalmaktadır. Hastaların tedavi görmesi, bulaşıcılığı önleyeceğinden veremle mücadelede en etkili yöntemdir."
Turan, tüberküloz tedavisinin Verem Savaş Dispanserlerinde ücretsiz gerçekleştirilerek kontrollerin başarıyla sağlandığını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Sağlık › Tüberküloz Tedavisinin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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