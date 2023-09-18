TÜİK: Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl - Son Dakika

TÜİK: Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl

TÜİK: Türkiye\'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl
Son Güncelleme: 18.09.2023 10:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020-2022 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresinin 77,5 yıl olduğunu duyurdu. Bu süre erkeklerde ortalama 74,8 yıl, kadınlarda ise ortalama 80,3 yıl olarak kaydedildi. Ayrıca, çalışma çağındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi ve kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadığı da belirtildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020-2022 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresinin 77,5 yıl olduğunu, bu sürenin erkeklerde ortalama 74,8 yıl, kadınlarda ortalama 80,3 yıl kaydedildiğini duyurdu.

TÜİK, 2020-2022 dönemine ilişkin hayat tabloları bültenini yayımladı. Buna göre; Türkiye'de 2019-2021 döneminde 77,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 77,5'e geriledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 74,8 yıl, kadınlarda 80,3 yıl oldu. Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl kaydedildi.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken; erkekler için bu süre 60,8 yıl, kadınlar için 66,2 yıl oldu. 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 48,9 yıl, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak hesaplandı. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık TÜİK: Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK: Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl - Son Dakika
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