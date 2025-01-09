Tükürük Bezi Taşı Hastalığına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Tükürük Bezi Taşı Hastalığına Dikkat!

Tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek tükürük bezi taşlarının belirtileri uyarıyor.

09.01.2025 12:49
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Taştan, tükürük bezi taşı hastalığının tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tükürük bezlerinde kalsiyum, tuz ve diğer maddelerin birikmesi sonucu oluşan tükürük bezi taşları, genellikle alt çene ve alt dudak bölgesindeki tükürük bezlerinde görülüyor ve zamanla büyüyebilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taştan, tükürük bezlerinde meydana gelen taşların, şişlik, ağrı, ağız kuruluğu gibi belirtilere yol açtığını belirterek, başlangıçta küçük olan bu taşların zaman içinde büyüyüp tıkanıklığa neden olabileceğini vurguladı.

Taştan, tükürük bezi taşı hastalığının tedavi yöntemlerinin taşın büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak değiştiğini kaydederek, "Küçük taşlar genellikle masaj ve bol sıvı alımıyla vücuttan dışarı atılabilir. Ancak büyük taşlar, cerrahi müdahale gerektirebilir. Cerrahi müdahalede, taşın bulunduğu bölgeye küçük bir kesik yapılarak taş çıkartılabilir. Ayrıca bazı durumlarda lazer tedavisiyle taşlar kırılabilir. Bu tedavi seçenekleri, hastanın sağlık durumu ve taşın konumuna göre belirlenir." açıklamasına bulundu.

"Hastaların tedaviye erken başvurması gerekiyor"

Tedavi edilmediği takdirde tükürük bezi taşı hastalığının ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini vurgulayan Taştan, "Tıkanıklık nedeniyle bakteriler çoğalabilir ve bu durum derin boyun enfeksiyonlarına hatta sepsise (kan zehirlenmesi) neden olabilir. Taşlar tükürük bezlerinin tıkanmasına yol açtığında, bakteriyel enfeksiyonlar oluşabilir. Bu enfeksiyonlar, boyun bölgesinde ciddi ve hayatı tehdit edebilecek sorunlara yol açabilir. Bu nedenle hastaların tedaviye erken başvurması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Taştan, tükürük bezi taşı hastalığının belirtileri arasında ağızda şişlik, yeme sırasında artan ağrı, ağız kuruluğu ve ağızda acı bir tat yer aldığı bilgisini paylaştı.

Bu tür belirtileri gösteren kişilerin vakit kaybetmeden bir doktora başvurmaları gerektiğinin altını çizen Taştan, erken tanı ve tedaviyle hastalığın yol açabileceği komplikasyonların önlenebileceğini kaydetti.

Taştan, "Tükürük bezi taşı hastalığı erken teşhis ve tedaviyle başarılı bir şekilde yönetilebilir, ancak tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ağız sağlığının korunması tükürük bezi taşlarının oluşumunu engellemek adına önemlidir. Herhangi bir şüphe durumunda uzman doktora başvurulması gereklidir." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tükürük Bezi Taşı Hastalığına Dikkat! - Son Dakika

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