Tunceli'de Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen sempozyumda, organ bağışının önemi, Türkiye'deki bağış oranları ve nakil sürecinde karşılaşılan engeller ele alındı.

Tunceli'de Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık sempozyumu düzenlendi. Tunceli Valiliği himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Pınar Ayaz, protokol üyeleri, akademisyenler, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran açılış konuşmasını yaptı. Duran, organ bağışının yalnızca sağlık alanını ilgilendiren bir konu olmadığını, toplumsal dayanışma ve insan yaşamı açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sempozyumda Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Buket Çelik, "Rakamlar Arasındaki Hayatlar: Türkiye'de Organ Bağış Oranları, Engeller ve Çözüm Yolları" başlıklı sunumunda Türkiye'deki organ bağışı verilerini ve bağış sürecinde karşılaşılan sorunları değerlendirdi. Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Abdullah Can ise "Organ Bağışı ve Beyin Ölümü" başlıklı sunumuyla beyin ölümü, organ bağışı ve nakil süreçlerine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Üniversite öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği sempozyum, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programda, organ bağışının bir insana yeniden yaşam, bir aileye ise umut olabileceğine dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.