Tunceli\'de Sağlık Eğitimi

Tunceli'de çocuklara ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, afete hazırlık, aile hekimliği ve akılcı ilaç kullanımı konularında bilgiler verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesindeki okullarda öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri gerçekleştirildi. Program kapsamında Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hozat Mohaç İlkokulu ve Hozat Anaokulu'nu ziyaret ederek çocuklara temel sağlık konularında eğitim verdi. Çalışmalarla çocukların erken yaşlarda sağlık okuryazarlığı kazanması ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlenmesi hedeflendi. Mohaç İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte sağlık elçileri afete hazırlık, ağız ve diş sağlığı, el hijyeni ile aile hekimliği konularında edindikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaştı. Hozat Anaokulu'nda düzenlenen eğitimlerde ise okul öncesi öğrencilerine yaş gruplarına uygun içeriklerle ağız ve diş sağlığının korunması ile akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgiler aktarıldı. - TUNCELİ