Tunceli Mazgirt\'te parmaklarından yaralanan kadın helikopterle Malatya\'ya sevk edildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde el parmaklarından yaralanan 28 yaşındaki kadın, Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Olay, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, el parmaklarından yaralanan 28 yaşındaki kadın için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri tarafından hastaya ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen hasta, burada muayene edildi. Yapılan değerlendirmede, hastanın tedavisi için el cerrahisi uzmanlığına ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Bunun üzerine ileri tetkik ve tedavisinin Malatya'da sürdürülmesine karar verilen hasta, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledildi. Hastanın tedavisinin Malatya'da sürdürüleceği öğrenildi.