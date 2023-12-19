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Tüp Bebek Tedavisi Başarılı Sonuç Verdi, 45 Yaşında Anne Oldu - Son Dakika
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Tüp Bebek Tedavisi Başarılı Sonuç Verdi, 45 Yaşında Anne Oldu

İki buçuk yıldır evli olan Metin Yıldız ve 45 yaşındaki eşi Asuman Yıldız, tüp bebek tedavisine başladı. 45 yaşındaki Asuman Yıldız ilk tedavide gebe kalarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Tüp Bebek Tedavisi Başarılı Sonuç Verdi, 45 Yaşında Anne Oldu
19.12.2023 - 20:21,  Güncelleme: 20:25
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Tüp bebek tedavisi başarılı sonuç verdi, 45 yaşında anne oldu

İSTANBUL - İki buçuk yıldır evli olan Metin Yıldız ve 45 yaşındaki eşi Asuman Yıldız, tüp bebek tedavisine başladı. 45 yaşındaki Asuman Yıldız ilk tedavide gebe kalarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

İleri yaşlarda çocuk sahibi olmak, gelişen tıp ile mümkün hale gelebiliyor. İki buçuk yıldır evli olan Asuman-Metin Yıldız çifti tüp bebek tedavisi için geldiği İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nde yapılan tedavi sonrası bebeğine kavuştu. 45 yaşındaki anne Asuman Yıldız daha önce 3 kez yumurta büyütme tedavisi olmuş ancak gebe kalamamıştı. Anne Asuman Yıldız, İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren ile başladığı tüp bebek tedavisi sonrası ilk tedavide gebe kaldı.

"45 yaşında başarı oranı yüzde 5-10"

Doç. Dr. Hediye Dağdeviren tüp bebek tedavisiyle ilgili bilgi verdi ve yaşanan süreci anlattı. Dağdeviren, gelişen tıp ile ileri yaşlarda gebe kalmanın mümkün olduğunu söyledi. Doç. Dr. Dağdeviren, "Ailemiz bize çocuk istemiyle başvurdu. Hastamız 45 yaşında. Bu yaş grubunda tüp bebek tedavi başarı oranı yüzde 5-10 civarında. Hastamıza ilk yaptığımız denemede tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bir çocuk sahibi oldular. Biraz zorlu ve yorucu bir süreçti ama beraber altından kalkabildik" dedi.

"Sabırla birbirimize güvendik"

Tedavi sürecinin 20 gün ile 1 yıl arası değişebildiğini belirten Dağdeviren, "Tüp bebek tedavisi kendiliğinden çocuk sahibi olamayan çiftlerde uygulanıyor. Yüksek teknoloji ile tedaviler uyguluyoruz. Kadının değerlendirilmesi ve yumurtalarının büyütülmesi için tedavi ediyoruz. Sonra onları toplayıp embriyo yapıp transfer sürecine geçiyoruz. Bu süreç yaklaşık 20 gün ile 1 yıl arası sürebiliyor. Her zaman koşullar uygun olamayabiliyor. Metin - Asuman Yıldız çiftimizde de bu tedavi süreçlerini uyguladık, sabırla birbirimize güvenerek bu süreci atlattık. Kadınlarda 35 yaşından sonra başarı oranları çok düşüyor. 45 yaş grubunda ihtimal daha da düşüyor ama ilk seferde başarılı olduk. Bebeğin sağlık durumu gayet iyi, bebek zamanında 39 haftada doğdu. Gebelik sürecinde de hiçbir sorun yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

"Anne olacağıma çok inandım"

Anne Asuman Yıldız ise anne olacağına çok inandığını söyleyerek sürece başladıklarını belirtti. Metin Yıldız ise 60 yaşında baba olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Çift, doktorlarına ve ekiplerine güvenerek başarılı sonuca ulaştıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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