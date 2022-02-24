Turgut Özal Tıp Merkezinden Azerbaycanlı hekimlere organ nakli eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Turgut Özal Tıp Merkezinden Azerbaycanlı hekimlere organ nakli eğitimi

24.02.2022 13:55
Turgut Özal Tıp Merkezinden Azerbaycanlı hekimlere organ nakli eğitimi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezinde bugüne kadar 3 bin 200'ün üzerinde karaciğer nakli yapıldığını, geçen sene 231 başarılı nakille Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradaki yerlerini koruduklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezinde bugüne kadar 3 bin 200'ün üzerinde karaciğer nakli yapıldığını, geçen sene 231 başarılı nakille Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradaki yerlerini koruduklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi iş birliğiyle çevrimiçi yapılan "7. Azerbaycan-Türkiye Organ Nakli Günleri"ne katılan rektör Kızılay, burada yaptığı konuşmada, Turgut Özal Tıp Merkezinde 20 yıldır karaciğer nakillerinin başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kızılay, "Bugün itibarıyla 3 bin 200'ün üzerinde nakil yapıldı. Geçen yıl ise 231 başarılı nakille Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıramızı vurgulamış olduk. Hedefimiz bir yılda 500 ve üzeri nakil yapmak. Üniversitemizde Karaciğer Nakli Enstitümüz mevcut, 150 yataklı sadece karaciğer nakline münhasır hastanemiz var. Şimdi araştırma merkezlerini ekliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde 100'ü aşan bir ekiple karaciğer nakillerinin gerçekleştirildiğini aktaran Kızılay, ekipte genel cerrahi, patoloji, radyoloji, enfeksiyon, gastroentoloji ile medikal onkoloji hocalarının bulunduğu belirtti.

20'den fazla ülke cerrahına eğitim verildi

Karaciğer Nakli Enstitülerinde eğitim almak için 20'den fazla ülkeden doktorun, cerrahın buraya geldiğini dile getiren Kızılay, "Eğitim süresi 6 ay veya 1 yıl olmak üzere, bazı hekimlerimizde 2 yıl ve üzerinde eğitim alarak ülkelerine döndüler. Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden 3 cerrah eğitime devam etmektedir." dedi.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli ise daha önce İnönü Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde mesleki birliktelik yapıldığını anlattı.

Açılış konuşmaların ardından moderatörlüğünü Azerbaycan'dan Prof. Dr. Nuru Bayramov ile Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yaptığı paneller gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz! Paris'teki moda fuarında Türk rüzgarı Paris'teki moda fuarında Türk rüzgarı

İnönü Üniversitesi, Turgut Özal, Türkiye, Kızılay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Turgut Özal Tıp Merkezinden Azerbaycanlı hekimlere organ nakli eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:06:08. #1.11#
SON DAKİKA: Turgut Özal Tıp Merkezinden Azerbaycanlı hekimlere organ nakli eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement