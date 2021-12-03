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Turizm fuarı ziyaretçileri cerrahi robotun başına geçti, sanal ameliyat yaptı - Son Dakika

Turizm fuarı ziyaretçileri cerrahi robotun başına geçti, sanal ameliyat yaptı

03.12.2021 11:42

Turizm fuarı ziyaretçileri cerrahi robotun başına geçti, sanal ameliyat yaptı Robotik cerrahi, 15. Travel Turkey'de -"Sağlık turizmini saç ekiminden çıkarıp kanser cerrahisine çevirmek gerek" İzmir'de kapılarını 15.

Turizm fuarı ziyaretçileri cerrahi robotun başına geçti, sanal ameliyat yaptı

Robotik cerrahi, 15. Travel Turkey'de

-"Sağlık turizmini saç ekiminden çıkarıp kanser cerrahisine çevirmek gerek"

İZMİR (İHA)- İzmir'de kapılarını 15. kez ziyaretçilerine açan Travel Turkey İzmir-Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi'nde sergilenen cerrahi robot, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Türkiye'den ve 5 ülkeden 500 katılımcıyla, 58 ülkeden gelen ziyaretçileri bir araya getiren fuarda ziyaretçilere sanal ameliyat yapma şansı tanıyan robot, çok küçük kesiklerle cerrahi imkanı sağlarken, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, sağlık turizminin yıllarca saç ekimi ve estetik cerrahi üzerinden yürüdüğünü ifade ederek "Sağlık turizmi denilince artık kanser cerrahisinin, kalp cerrahisinin konuşulması gerekiyor" dedi.

15. Travel Turkey İzmir-Uluslararası Turizm Fuarı'nda yer alan Medicana International İzmir Hastanesi, robotik cerrahide kullanılan da Vinci cerrah robotunu tanıttı. Üç boyutlu görüntü teknolojisi ve ileri hareket kabiliyetinin yanı sıra hassasiyet özellikli cihaz, jinekolojik ve ürolojik cerrahi, genel cerrahi, baş-boyun cerrahisi, obezite cerrahisi, endokrin cerrahisi, kulak burun boğaz cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, göğüs cerrahisi ve pediatrik cerrahi gibi büyük ameliyatların tek bir kesi ile gerçekleştirilmesini sağlıyor. Robotik cerrahide, bilek hareketlerine sahip ve 540 derece dönebilen enstrümanlar kullanılırken, bu enstrümanlar sayesinde cerrah, kendi eliyle ulaşamayacağı dar alanlarda rahatlıkla çalışabiliyor. Tek bir kesi ile yapılan ameliyat ile birlikte hastalarda daha az yara oluşuyor, kan kaybı büyük ölçüde azalıyor, hasta çok kısa sürede iyileşme imkanına kavuşuyor. Robotik cerrahide, hekimler oturarak cerrah konsolu aracılığı ile ameliyatı gerçekleştirebiliyor. da Vinci cerrah robotunun kollarındaki hassas hareket kabiliyeti sayesinde el titremesi sorunu ortadan kalkarken, riskli bölgelerde yapılacak müdahalelerde insan eline bağlı hata riski minimuma düşüyor.

"Daha niş işler yapmak lazım"

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. M. Ulvi Ünal, "Sağlık turizmi açısından bir sağlık grubu olarak fuarda yerimizi aldık. Birçok acente ve yabancı katılımcı fuara katılmış durumda. Biz onlara hem teknolojimizi hem grubumuzu hem de hastanemizi anlatıyoruz. Sağlık turizminin 3 ana başlığı var; obezite cerrahisi, saç ekimi ve estetik cerrahi. Artık bunu Türkiye'de birçok hastane, birçok merkez yapıyor. Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerde de bu yapılıyor. O zaman rekabet edebilmek için daha niş işler, daha derinlemesine işler yapmamız lazım. Bunların içinde en önemlilerinden biri kanser cerrahisi. Biz robotla birçok cerrahi yapıyoruz. Bu cerrahileri yurt dışından hastalara uygulamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

16 kez büyüterek gösteriyor

Robotik cerrahiyi anlatan Dr. Ulvi Ünal, "Robotik cerrahide çok küçük bir kesik ile çok büyük ameliyatlar yapılıyor. Bu işin en zirve noktasında olanlardan biri de kalp cerrahisidir. Artık biz 5 santimlik bir açıklıktan girip 4 tane damar değiştiriyoruz, kalp kapakçıklarını değiştiriyoruz, büyük damar ameliyatları yapıyoruz. Hekim arkadaşımın verdiği komutlar aynı anda mili saniyeler düzeyinde robotun kollarına aktarılıyor. Kollar hastanın üstünde oluyor ve hekim oraya yanaşmamış oluyor. Bu, 3 boyutlu olarak gözlenen bir mekanizma. Orada her şeyi 3 boyutlu olarak görüyoruz ve ayrıca 16 defa büyük görüyoruz. Çok minik damar yaralanmalarını bile 16 kez büyüterek görebiliyoruz. Bu, hekimlerimiz için çok büyük bir avantaj. Bu kollar 540 derece hareket edebilen kollar. İnsan elinin zor girdiği yerlere bu makine sayesinde girebiliyoruz" bilgisini verdi.

"Hastalar kısa sürede iyileşiyor"

Dr. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Küçük kesik demek, az kan kaybı demek. Bu da çok hızlı bir şekilde iyileşmeyi sağlıyor. Özellikle kalp ameliyatlarında, iman tahtasını açıp onun içinden ameliyat yaparız. Bu cihazla ona ihtiyaç yok. Yan taraftan küçük bir kesikle girip kemiği de kesmeden yaptığımız için hem az kanıyor hem de çok hızlı iyileşiyor. Hastaları hemen evine gönderebiliyoruz. Hastalar 15 gün sonrada normal hayatına dönebiliyor. Bu, hem hekimler için rahat operasyon yolu hem de hastalar için çok büyük konfor."

"Ameliyatı robot değil hekim yapıyor"

Robotik cerrahide, ameliyatın robot tarafından değil hekim tarafından yapıldığını vurgulayan Ünal, "Ameliyatı elbette robot yapmıyor. Her şey hekimin elinde. Robot sadece hekime yol gösterici oluyor. Hekim konsolun başında oturuyor, robot ise hekimin verdiği komutları yerine getiriyor. Esas komutu veren ve ameliyatı yapan hekimdir. Hekim olmazsa olmaz. Bu cihazın avantajlarından biri de el titremesinin olmaması. Hekimin eli burada titrese bile bu cihaza hiçbir şekilde yansımıyor. Cihaz onu bloke ediyor. Robotik cerrahi, dünyada çok kullanılan metot. Türkiye'de de var ancak İzmir'e yeni geldi. İzmir'e ilk getiren hastane olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Sağlık turizminde sağlam adımlar atmak lazım"

Sağlık turizminin, Türkiye'nin geleceği olan turizm kollarından biri olduğunu belirten Dr. Ulvi Ünal, "Bu konuda sağlam adımlar atmak lazım. Bizim sadece saç ekimi, obezite ameliyatı yapan ülke konumundan çıkmamız lazım. Bu tarz işler yapmamız lazım. Çünkü bunda yüksek teknoloji ve yüksek insan gücüne ihtiyaç var. Bu insan gücü bizde var. Onun için bizim hedefimiz bu işler olmalı" diye konuştu.

Turizm fuarı ziyaretçileri cerrahi robotun başına geçti, sanal ameliyat yaptı
Turizm fuarı ziyaretçileri cerrahi robotun başına geçti, sanal ameliyat yaptı
Turizm fuarı ziyaretçileri cerrahi robotun başına geçti, sanal ameliyat yaptı
Turizm fuarı ziyaretçileri cerrahi robotun başına geçti, sanal ameliyat yaptı

Turizm, Turkey, Kanser, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Turizm fuarı ziyaretçileri cerrahi robotun başına geçti, sanal ameliyat yaptı - Son Dakika


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