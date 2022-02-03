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Türk doktorun buluşu ABD'de tescillendi - Son Dakika

Türk doktorun buluşu ABD'de tescillendi

03.02.2022 10:31

Türk doktorun buluşu ABD'de tescillendi Doç. Dr. Yahya Yıldız, akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanüllerin daha aktif çalışmasını sağlayan yeni bir versiyon tasarladı.

Türk doktorun buluşu ABD'de tescillendi

İSTANBUL - Doç. Dr. Yahya Yıldız, akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanüllerin daha aktif çalışmasını sağlayan yeni bir versiyon tasarladı. Bu tasarımla hastanın kanı direkt vücudunda temizlenecek. Türk doktorun buluş niteliğinde bu tasarımı ABD'de tescillendi.

Akciğer fonksiyonlarını yitiren hastalara umut olacak bir çalışmaya imza atıldı. Doç. Dr. Yahya Yıldız'ın patenti ABD'de tescillendi. Yeni buluşla vücuda sıvının verilmesi, çıkarılması veya numunelerin toplanması için yerleştirilebilen bir tüp olan kanül yeni dizaynı sayesinde hastanın vücudunda bulunan kirli kanın temizlenmesi sağlanabilecek.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen tören ile örnek bir kanül tanıtıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yahya Yıldız, "Süreç 4 yılı aşkın bir zaman aldı. Yeni buluşla akciğer fonksiyonları bitmiş hastaların vücuda girecek yeni parçalar ile kirli kanını temizleyecek ve vücuduna enjekte edilecek. Yeni tip çizimler yaptık ve bu çizimleri fikri mülkiyet olarak güvence altına almak istedik. Buluşumuz ABD'de patent tescili aldı. Buluşumuz için Türkiye'de de patent süreci devam etmekte ve tescil kararı beklenmektedir" dedi.

"Yeni tip kanül dizaynımızın ABD'de patent tescilini aldık"

Tüm hastalara son bir umut olacak buluşu hakkında konuşan Doç. Dr. Yahya Yıldız, "Hastanın kirli kanını bir makinaya taşıyan burada temizleyen ve tekrar hastaya veren bir takım kanüller gerekiyor. Yani vücuda giren yeni parçalar gerekiyor. Bunlara da kanül diyoruz. akciğer fonksiyonları tamamen bitmiş olan hastalara son kurtarıcı olarak ne yapabiliriz diye uzun yıllardır çalışıyoruz. Piyasada mevcut kanüller var. Piyasada olan kanüllerin yeterli olmadığını ve istediğimiz gibi hastanın kanını temizleyip tekrar hastaya vermediğini gördük. Bunları iyileştirme yoluna gitmemiz gerektiğini düşündük. Mühendisler ile beraber bir takım hesaplamalar yaptık. Bunun sonunda da yeni tip kanüllerin olabileceğine dair bilimsel makaleler ortaya koyduk. Piyasada bulunan kanüllerin performanslarını inceledik. Burada elde ettiğimiz sonuçları Uluslararası Vücut Dışı Dolaşım Kongresinde sunduk. Yeni tip çizimler yaptık ve bu çizimleri fikri mülkiyet olarak güvence altına almak için İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Birimine müracaat ettik. Hem Türkiye'de hem de uluslararası patent yarışmalarında ödüller aldık. En son olarak da ABD'de patentimiz tescil edildi" ifadelerini kullandı.

"Tüm hastalara bir parça daha fayda sağlayacağız"

4 yılı aşkın süredir buluşun üstünde çalıştığını belirten Yıldız, "Bu buluşu ortaya koymamız 4 yılı aşkın bir süreci buldu. Buluşun en önemli faydası insanlığa olacak. Tüm hastalara bir parça daha fayda sağlayacağız. Ayrıca bizim ülkemizden de uluslararası alanda geçerli olabilecek ve sanayiye aktarılabilecek ürünler çıkabileceğini gösterdik. Önümüzdeki süreçte bu kanülün üretimiyle ilgili yola devam etmek istiyoruz. Bu kanülü 2022 veya 2023 yılında üretmeyi başarabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Türk doktorun buluşu ABD'de tescillendi
Türk doktorun buluşu ABD'de tescillendi
Türk doktorun buluşu ABD'de tescillendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türk doktorun buluşu ABD'de tescillendi - Son Dakika


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