Türk Kızılay, Gönüllü Kan Bağışında Dünya 3'üncüsü - Son Dakika
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Sağlık

Türk Kızılay, Gönüllü Kan Bağışında Dünya 3'üncüsü

13.06.2025 14:28
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Türk Kızılay, 2.3 milyon gönüllü bağışçı ile dünyada üçüncü sıraya yerleşti.

Türk Kızılay, gönüllü kan bağışçısında dünya 3'üncüsü

ANKARA - Türk Kızılay, 2.3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak dünyada 3'üncü oldu.

Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Türk Kızılay, 2.3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak dünyada 3'üncü oldu. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü vesilesiyle Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Kan bağışı yaparak hayat kurtaran isimsiz kahramanlara teşekkür eden Başkan Yılmaz "Gönüllü kan bağışçılarımız, insanımızın taşıdığı merhametin ve dayanışma ruhunun en güzel örneğini sunuyor. Her bir bağış, üç hayata umut, ailelerine ise sevinç oluyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunarak bu umuda ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Geçen yıl 2.3 milyon bağışçıdan elde edilen toplam 2.7 milyon ünite kan bağışı, doğumdan ameliyata, acil durumdan kronik hastalığa kan ihtiyacı duyan milyonlarca hastaya yardımcı oldu. 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası kapsamında 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Kızılay, 2024 yılında Türkiye'nin kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşılamayı başardı.

Dünyada 3'üncü sırada

Kızılay, geçtiğimiz yıl ulaştığı 2.3 milyonu aşkın kan bağışçısıyla dünya genelinde 3'üncü sırada yer alıyor. Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu'nda yer alan 191 ulusal dernek arasında Çin ve Japon Kızılhaçı'nın ardından geliyor.

Günlük 9 bin ünite bağışa ihtiyaç var

Türk Kızılay ülke genelinde her gün bin 140 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılıyor. Bunun için gönüllü bağışçılardan toplanan kanların gerekli test ve analizlerden geçerek hastanelere sevk etmeye hazır şekilde Kızılay stoklarında bulunması gerekiyor. Stokların belli bir seviyede korunabilmesi için de günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyuluyor.

Kök hücre bağışıyla 7 bini aşkın hasta şifa buldu

Türk Kızılay, kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Türkök Projesi'nde aktif görev alıyor. Kan gibi hayati öneme sahip Türkök projesinde 1,1 milyon aktif kök hücre bağışçı adayı bulunuyor. Bugüne kadar kök hücre bağışçı aday havuzundan gerçekleşen 7 bini aşkın nakille hastalar şifa buldu.

Kan bağışı için 15 dakika ayırmak yeterli

Türk Kızılay, "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışçısı olmaya çağırıyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde yapacağı kan bağışıyla 15 dakika içinde kan dostları arasına katılabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.

Kaynak: İHA

Kızılay, Türkiye, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Kızılay, Gönüllü Kan Bağışında Dünya 3'üncüsü - Son Dakika

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