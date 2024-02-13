Türk Kızılayı, Günde Bin 150 Hastanenin Kan İhtiyacını Karşılıyor

Sağlık

Türk Kızılayı, günde ortalama bin 150 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyor

Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı:

"Erkekler 3 ayda bir, kadınlarımızda 4 ayda bir bağışçı olabiliyorlar"

"Hastaneye gittiğiniz an para talep eden biri çıkarsa bulunduğunuz yerde olan il sağlık müdürlüğüne müracaat ettiğiniz anda gerekli işlemler yapılır"

MARDİN - Mardin'de, Kızılay tarafından 81 ilde düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganı kan bağışı kampanyası başlatıldı. Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, "Türkiye geneli ortalama günde bin 150 hastanenin kan ihtiyacı karşılanıyor" dedi.

Vatandaşları düzenli kan vermeye çağıran Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı; kan bağışı, kan ihtiyacı olan hastalara ulaştırmak için bu proje çerçevesinde 18 bölge kan merkezi, 69 tam bağış merkeziyle beraber 3 bine yakın personel ile ortalama 300 bağış noktasında gönüller, kan bağışçılarını beklediğini söyledi.

Gün içinde toplanan kanlar hepsi bölge kan merkezlerine transfer edildiğini belirten Arı, orada testler yapıldığını, hastaların ihtiyacı sürekli olduğundan dolayı bağışçı olunması gerektiğini ifade etti.

"Acil durumda verilen kanların güvenli kan diye bir sıkıntısı olabilir ama gönüllü verdiğimiz anda bu süreçler rahat işlediği için oradaki sizler de bilirsiniz son yıllarda hastaya kan yolu ile bulaşan hastalık yok" diyen Arı, şöyle konuştu:

"Bizim ana hedefimiz zaten ilk olarak güvenli kan teminiydi. Daha sonra da hastalarımızın kan ihtiyaçlarını karşılamaktır. Biz kan ihtiyacını donörlerin, hayırseverlerin bağışçıların sayesinde karşılıyoruz. Bu sayı azaldığı zaman ister istemez hasta sıkıntı yaşar. Biz kan vermeyi sürekli ve devamlı gönüllü olarak yapılmasını istiyoruz. Erkekler 3 ayda bir, kadınlarımızda 4 ayda bir bağışçı olabiliyorlar. Doktor muayenesi onayı ile olduğu için sıkıntı olmuyor. 2024 ocak ayı ile tüm Türkiye geneli olarak "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla yeni bir kampanya başlatıldı. Buradaki ana hedefimiz kan bağışının sürekliliğini ve gönüllü bir şekilde kan bağışı sağlamaktır."

Sağlıklı bir insanın kan bağışı yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını aktaran Arı, "Kan bağışı sırasında kullandığımız malzemeler tek kullanımlık oluyor. Başka bir hastalık bulaştırma riski bulunmamaktadır. Yan etki konusunda kan bağışçılarımız ilk önce doktor muayenesinden sonra doktor onay verdikten sonra kan bağışını geçip bağış yapabiliyorsunuz. Gün içinde toplanan kanlar bölge kan merkezlerimize intikal ediliyor. Bölge kan merkezinde bu kanlar laboratuvarlarda test edildikten sonra uygun bulunan, hastalık bulunmayan ve bulaşıcı hastalığı olmayan kanların hepsi stoklara alınır. Daha sonra hastaneler gün içinde otomasyon sisteminden istek yaparlar ve Kızılay araçlarıyla soğuk zincir rehavetine ve kanın taşınma kurallarına göre hastanelere intikal ettirilir ve bu kanlar ihtiyacı olan herkese ulaşır" dedi.

"Para talep eden biri çıkarsa gerekli işlemler yapılır"

Ortalama günde bin 150 hastanenin kan ihtiyacı karşılandığını dile getiren Arı, "Rehberimizde ne kadar ilaç verebilir ona göre doktor muayenesinde bir engel bulunursa uygun olmadığı söyleniyor. Çoğu ilaç rehberde yazıyor oraya girip rehberimize bakıldığı zaman hangi ilacın engel olduğu görülür. Doktorun muayenesine göre karar verilir. Kesinlikle kan parayla satılmaz. Hastaneye gittiğiniz an para talep eden biri çıkarsa bulunduğunuz yerde olan il sağlık müdürlüğüne müracaat ettiğiniz anda gerekli işlemler yapılır" ifadelerinde bulundu.