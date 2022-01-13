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Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

13.01.2022 21:20
Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de kovid-19 salgınına karşı ücretsiz yaygın aşılamaların 1 yıl önce başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu süre içinde kendi aşımız TURKOVAC'ı da ürettik. Yaygın aşılama bizi 1 yılda normal hayatımıza oldukça yaklaştırdı. Eksik aşılarımızı ilk günün kararlılığıyla yaptıralım."

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Fahrettin Koca, Türkiye, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika
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