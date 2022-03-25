Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti

25.03.2022 19:57
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 140 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 140 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 140 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 965 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 733 bin 931 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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