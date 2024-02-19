Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Serbest Meslek İcra Yönetmeliği Çıkartılmasını İstiyor

Sağlık

Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Serbest Meslek İcra Yönetmeliği çıkartılmasını istedi.

Dernek açıklamasında, bazı kamu hastanelerinde fizyoterapistlerden her 15/20 dakikada, bir hastayı tedavi programına almalarının istendiği, nöbetlerinde de seanslarının sürdüğünün tespit edildiği, bu durumun fizyoterapistlerin ruhsal ve bedensel sorunla karşılaşmalarına neden olduğu belirtildi.

Fizyoterapistlerin görev ve tanımları dikkate alınarak danışmanlık ve izlem yapabilme hakkının ruhsatlandırılmasına ihtiyaç bulunduğu ifade edilen açıklamada, fizyoterapistlerin düzenleme yapılmadığı için belediyelerden ruhsat alarak özel işletmeler açtıklarına dikkat çekildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığının bu ihmali nedeniyle meslektaşlarımız her gün devletin farklı kurumları tarafından belli bir dayanağı olmayan denetimler geçirmekte. Arkadaşlarımızın işletmeleri kapatılmakta ya da kapatılmakla tehdit edilmekte. Boşluktan yararlanan ve sağlık meslek mensubu olmayan kişiler açtığı özel işletmelerde sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirmekte, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmekte."

"Fizyoterapistler için Serbest Meslek İcra Yönetmeliği çıkarılmalı"

Kamu hastanelerinde fizyoterapiste ulaşamayan vatandaşların özel sektörde ulaşımını sağlamanın tek yolunun fizyoterapistlerin özel işletmeler açabilmeleri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fizyoterapistler için Serbest Meslek İcra Yönetmeliğinin bir an önce çıkarılması hem hastalar hem de fizyoterapistler için gereklidir. Ne yazık ki 10 yıldır Sağlık Bakanlığı fizyoterapistlerin serbest meslek icrasına yönelik bir yönetmelik çıkarmamıştır. Bu nedenle hem fizyoterapiste ihtiyaç duyan ve kamuda fizyoterapiste ulaşamayan vatandaşlar mağdur edilmekte hem de binlerce genç işsizlik sarmalından kurtulamamaktadır."