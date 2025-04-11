Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza

Türkiye\'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza

Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde, insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Şenpiliç'in ürünleri piyasadan toplatılırken 210 bin 622 TL ceza kesildi. Firma yaptığı açıklamada virüslü ürünleri imha ettikleri belirterek, ''İlgili parti dışında piyasada hiçbir riskli ürün bulunmamaktadır'' denildi.

11.04.2025 07:41
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Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını tehlikeye atabilecek gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu çerçevede, yaklaşık 2 ay önce Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen beyaz et üreticisi olan Şenpiliç'in işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

ÖLÜMCÜL VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Ürünün toplatılmasına ilişkin Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden diğer illere gönderilen yazıda, "Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, ilimiz Soğucak Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde, 'Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' (STT: 10/03/2025, - Parti No: 204125 Onay Numarası: 54-0160)', ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim" ifadeleri yer aldı.

210 BİN TL CAZA KESİLDİ

Denetimlerde numune alınan, 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde 'L monocytogenes' isimli insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı. Konu ile ilgili harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, söz konusu ürünün piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi. Tespiti yapılarak toplatılan ürünlerin imha edildiği bilgisine de ulaşıldı.

FİRMA VÜRÜS OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Şenpiliç'ten yapılan açıklamada, "Şenpiliç olarak, 10 Mart 2025 son tüketim tarihli "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürünümüzde Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde Listeria bakterisi tespit edilmiştir. Durumu öğrenir öğrenmez geri çağırma prosedürümüzü devreye aldık, ürünleri topladık ve İl Tarım Müdürlüğü gözetiminde imha ettik. İlgili parti dışında piyasada hiçbir riskli ürün bulunmamaktadır. Diğer tüm ürünlerimizde yapılan analizlerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Tüketici sağlığını her zaman önceliğimiz olarak görmeye ve süreçlerimizi aynı titizlikle sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
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Şenpiliç, Ekonomi, Bakteri, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 34ts6665:
    ve bu firma hala ticaret hayatına devam ediyor bu utanç ancak Türkiye'de ve Türkiye'yi yöneten yetkililerin elinden olabilecek bir durum ama Reis çok yaşa. 27 5 Yanıtla
  • Kaan Alp elanur123:
    Allah be..... versin inşallah insan sağlığı bu kadar ucuz mu yazıklar olsun hakkım haram olsun. 22 0 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Yani burda yasa ve uygulanan cezaya baklırsa diyoruki; Bir insan ölümü 210.000 TL tutara bedel. Adamlar öldürüyoruz diyor kabul ediyor cinayet işliyoruz devlette sadece para cezası uyguluyor helal olsun.. 11 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    STT 10 MART . DENETIM 2 AY ONCE AMA BIZ 10 NISANDAYIZ bizim neden simdi haberimiz oluyor arkadaş daha önce neden bunu açığa çıkarmadınız millet yedikten sonra mi söyleniyor 9 0 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    210 bin liraya adamları reklam yapmışsınız daha çok satar . 8 0 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    210 binmi gülesim geldi..onlar icin parami bu..ifşa olan mallar imha .ya önceden milletin bilmeden yediği hastalandiği belkide sebepsiz yere vefatina sebep olduysa ne olacak simdi .bakanlik yayinliyo binlerce sirket var hileli domuz eti vss.ne oldu ceza yola devammi.. 6 1 Yanıtla
  • Shirin Atmaca:
    Be namusuzlar insan hayatı bu kadar ucuzmu hicmi Allah korkusu yokmu sizde insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEVLET BU TAVUK İŞİNE DERHAL EL ATMALI, TAVUK SADECE TAVUK OLARAK TUKETILMELI, YOK KIFTE, YOK DONER, YOK BILMEM NE DERHAL YASAKLANMALI 2 0 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Yani 5000 euro. rakama bak. Kesseniz ys1000000 euro 0 0 Yanıtla
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