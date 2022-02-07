TURKOVAC aşısı Ordu'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Ordu'da yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve beraberindekiler, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek TURKOVAC aşısının ilk kez uygulanmasını takip etti.

Kasapoğlu, burada gazetecilere, kente 5 bin 500 doz yerli aşı geldiğini söyledi.

TURKOVAC aşısını dünyaya kazandırdığı için devlet yetkililerine teşekkür eden Kasapoğlu, "Bu bizim için önemliydi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, salgında 2 yılın geride kaldığını anımsatarak, "Hala pandemide bireysel tedbirlerin yanında bizim için önemli olan konu aşıdır, halen koruyuculuğunu devam ettiriyor. Bugün artık Ordu'da 3 çeşit aşımız var. Vatandaşlarımızdan temennimiz, istedikleri aşıyı istediği şekilde talep edebilir. Yerli aşı ve diğer aşılardan vurulmak isteyen vatandaşlarımız gelip burada aşı yaptırabilir." diye konuştu.

Vaka sayılarının Omicron varyantı nedeniyle arttığını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hastanede yüklerimiz vaka artışı ile orantılı değil. Hastane yüklerimizde çok fazla artış yok, vaka artışı yüksek. O nedenle bireysel tedbirlerin ve aşının önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ve yaşlı bireylerimizin kendilerini çok iyi korumaları gerektiğine dikkat çekmek ve kapalı ortamlarda çok fazla durulmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum."