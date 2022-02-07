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TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

07.02.2022 13:32

Yerli aşı TURKOVAC Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbik edilmeye başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tatbik edilmeye başlandı.

MHRS web, MHRS mobil, Alo 182 ve e-nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü vatandaşlara hastanenin Covid-19 Aşı Birimi tarafından aşıları uygulandı.

Sabah saatlerinden itibaren uygulanan aşıya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, AA muhabirine, koronavirüsle mücadelede en etkili yolun aşı olduğunu söyledi.

Yerli aşı TURKOVAC'ın bugün itibariye Karabük'te uygulanmaya başlandığını belirten Yılmaz, "Tüm dünyada, Türkiye'de ve Karabük'te kovid vakaları çok yüksek seyretmekte. Vakalar yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen aşısız dönemlere göre hastanemizi etkilemesi biraz daha düşük seviyelerde. Bunun da sebebi aşı. Hastalar şuanda 4 servisimiz ve 4 yoğun bakımımızda bakılmakta." dedi.

Yılmaz, hastanede aşısız genç hastaların da koronavirüs tedavisi gördüğünü ifade ederek, "Hastanemizdeki vakaların azalmasının tek çaresi aşıdır. Tüm kliniklerde, yoğun bakımlarda ve ameliyathanelerde sağlık hizmetimiz devam etmektedir. Aksamalar yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımızı ilk doz veya hatırlatıcı doz olarak vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısına rağbet göstermesini ve aşılarını yaptırmasını istiyoruz. Aşı için herkesi hastanemize bekliyoruz." diye konuştu.

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Araştırma, TURKOVAC, Karabük, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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