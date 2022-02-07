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Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular - Son Dakika

Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular

07.02.2022 13:01

Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular Van'da 'Turkovac' aşısı uygulanmaya başlandı Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac'ın Van'da uygulanmaya başlamasıyla birlikte daha önce aşı olmak istemeyen vatandaşlar da ilk doz aşılarını oldu.

Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular

Van'da 'Turkovac' aşısı uygulanmaya başlandı

VAN - Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac'ın Van'da uygulanmaya başlamasıyla birlikte daha önce aşı olmak istemeyen vatandaşlar da ilk doz aşılarını oldu.

Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndan yurt geneline Turkovac aşısının dağıtımı başladı. Bu kapsamda Van'a gönderilen yerli aşılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Milli aşının kentte uygulanmaya başlamasıyla birlikte hastaneye gelen Ayhan Yavuz ve Murat Çakır isimli vatandaşların ilk doz aşılarını olması dikkat çekti.

"Aşı olmaya davet ediyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cavit Türker, Van'da Turkovac aşısının uygulanmaya başlandığını belirtti. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Türker, "Daha önce faz-3 çalışmaları için gönüllü vatandaşlara Turkovac aşısı yapılıyordu. Acil kullanım onayı alan yerli aşı, ilk olarak şehir hastanelerinde başladı. Bugün itibariyle tüm ülkede uygulanmaya başlandı. İlimizde de MHRS üzerinden randevu alınarak Turkovac aşısı olunabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

"İlk kez aşı oldum"

İlk kez aşı yaptırdığını ifade eden Ayhan Yavuz isimli vatandaş ise "Milli aşıya güvendiğim için gelip aşı yaptırmak istedim. Rabbim şifalar versin. Aşı olmayan herkese Turkovac aşısını tavsiye ediyorum. Daha önce aşıya güvenemedim. Bazı arkadaşlarımız da sıkıntı yaşamıştı. Milli aşı uzun süre laboratuvar test aşamasından geçti. Bu yüzden beklemeyi tercih ettik. Devletimizin aşısına güveniyoruz, bu yüzden de aşı yaptırdık" diye konuştu.

"Aşıya karşıydım"

Salgın sürecinden bu yana aşıya karşı olduğunu söyleyen Murat Çakır isimli vatandaş da, "Aşı konusunda sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği yaşanıyordu. Milli aşı test aşamalarından geçtikten sonra devletimize güvenerek aşımızı olduk. Normal şartlarda aşı olmadım. Milli aşı olması bize güven verdi. Herkesin milli aşı olmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular
Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular
Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular - Son Dakika


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