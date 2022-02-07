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TURKOVAC, Yalova'da uygulanmaya başladı - Son Dakika

TURKOVAC, Yalova'da uygulanmaya başladı

07.02.2022 19:08

- TURKOVAC, Yalova'da uygulanmaya başladı Türkiye'nin yerli ve milli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC, Yalova Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başladı.

- TURKOVAC, Yalova'da uygulanmaya başladı

YALOVA - Türkiye'nin yerli ve milli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC, Yalova Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başladı.

TURKOVAC'ın Yalova'daki ilk aşısı Halil Ulusoy isimli vatandaşa yapıldı. İlk aşılamaya Vali Muammer Erol, Sağlık İl Müdürü Emrah Eray ve Hastane Başhekimi Recep Hacı da katıldı.

Eray, burada yaptığı açıklamada, TURKOVAC'a vatandaşların yoğun ilgilisi olduğunu dile getirerek, "Yerli ve Milli olan aşımız uygulandı. Biz kendi aşısını üreten 10 ülkeden birisi olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz. Türkiye, şu an itibariyle kendi aşısını üreten dünya üzerindeki 10 ülkeden bir tanesi. Bugün itibariyle ilimizde de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgilisi var. İnşallah şifa olur, vatanımız milletimiz için de hayırlı olur" diye konuştu.

TURKOVAC, Yalova'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC, Yalova'da uygulanmaya başladı
TURKOVAC, Yalova'da uygulanmaya başladı

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TURKOVAC, Türkiye, Yalova, Milli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC, Yalova'da uygulanmaya başladı - Son Dakika


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