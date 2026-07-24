TÜSKA\'dan 180 Yeni Akreditasyon Başvurusu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi.

Demir, bir program için bulunduğu Bursa'da AA muhabirine, TÜSKA'nın hastaneler, laboratuvarlar, ağız ve diş sağlığı kuruluşları ile diyaliz merkezlerini ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda akredite ettiğini belirtti.

Akreditasyonun temel amacının sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hasta, çalışan ve tesis güvenliğini güçlendirmek olduğunu ifade eden Demir, sağlık kuruluşlarının bağımsız değerlendirmelerle uluslararası standartlara uygunluğunun belgelendiğini anlattı.

Demir, Sağlık Bakanlığının kalite ve akreditasyon çalışmalarını önemli gündem maddeleri arasına aldığına dikkati çekerek, bu yaklaşımın sağlık hizmetlerinde sürekli iyileşmeyi desteklediğini dile getirdi.

Son dönemde akreditasyona yönelik talebin önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Demir, şöyle konuştu:

"Şu anda 180'e yakın yeni başvurumuz var. Bunlar içerisinde kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerimiz yer almaktadır. Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinde kalitenin zirve noktası dediğimiz akreditasyon için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü görüyoruz. Eminim ki bu ülkemizin tüm sathına yayılacaktır. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığımız 20 yıldır kalite çalışmalarını yürütüyor. Bu akreditasyonun bu kadar önem kazanmasında Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun 2025 yılında Türkiye sağlık sistemi içinde sağlık hizmetlerinde kaliteye biçtiği vizyonla ilişkilidir.

Akreditasyon başvurularımız giderek artmaya devam ediyor. Bunun hem 2026 yılının sonuna kadar hem de 2027 yılında artacağını düşünüyoruz. Çünkü bizler TÜSKA Enstitüsü olarak uluslararası hüviyete sahip kamu kuruluşuyuz. Ayrıca uluslararası muadillerine göre bütün sağlık tesislerimiz için mali açıdan erişilebilir seçeneklere sahip olduğumuzu belirtmek isterim."

Uluslararası işbirlikleri sürüyor

Demir, TÜSKA'nın uluslararası faaliyetlerine de değinerek, Senegal, Arnavutluk, Kırgızistan, Sri Lanka ve Azerbaycan ile kalite ve akreditasyon alanında işbirliklerinin sürdüğünü söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık hizmetlerinde kalite sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Demir, TÜSKA'nın uluslararası görünürlüğünü artırmak ve uluslararası paydaşların kendilerine ulaşmasını sağlamak amacıyla tanıtım broşürlerinin 10 yabancı dilde hazırlandığını kaydetti.

Demir, kalite ve akreditasyon alanındaki üyesi oldukları uluslararası çatı kuruluş olan Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Derneğinin (ISQua) bültenlerinde TÜSKA'ya yer vermesinin Türkiye'nin sağlıkta kalite alanındaki görünürlüğünü güçlendirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"TÜSKA'mız da bu uluslararası camianın saygın bir üyesi. Nitekim bizim çatı kuruluşu bu yıl içerisinde bizim de çalışmalarımıza yer verdiğini gördük. Kendi resmi bültenlerinde TÜSKA'nın çalışmalarına yer verdi. Bu yer verme bizim dünyada da görünürlüğümüzü artırıyor. Daha ötesi tıbbi hizmetlerimizin dünya ölçeğinde de modern sağlık hizmetlerinde ulaştığı noktasına tartışılmaz bir yere sahip olduğu da herkesçe bilinmektedir."

"Standartlarımızın ana eksenini hasta güvenliği oluşturuyor"

Demir, sağlık kuruluşlarının akreditasyona başvurmasının en önemli nedenlerinden birinin sundukları hizmetin uluslararası standartlara uygunluğunu bağımsız bir kuruluş tarafından belgelendirmek olduğunu belirterek, akreditasyonun aynı zamanda kurumsal saygınlığı da artırdığını dile getirdi.

Hasta güvenliğinin akreditasyon standartlarının temelini oluşturduğuna işaret eden Demir, "Standartlarımızın ana eksenini hasta güvenliği oluşturuyor. TÜSKA'ya akredite olmuş bir kuruluş standartlara uygunluk sağladığı sürece hasta güvenliğini, çalışan güvenliğini ve tesis güvenliğini önceliyor demektir." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlıkta kalite alanında uluslararası marka olma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Demir, sağlık turizmindeki başarıların da bu süreci desteklediğini belirtti.

Demir, uluslararası toplantılar, akademik yayınlar ve işbirlikleriyle Türk sağlık kuruluşlarının tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, tüm sağlık kuruluşlarını TÜSKA akreditasyon sistemine dahil olmaya davet etti.