Üç Hastaya Başarılı Karaciğer Nakli

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehmet Şahin, Hasan Sağlam ve Hüseyin Tetik, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde farklı kadavralardan yapılan nakillerle sağlıklarına kavuştu.

Karaciğer rahatsızlığı bulunan Şahin, Sağlam ve Tetik, tüm tedavi yöntemlerinin denenmesinin ardından yeterli yanıt alamayınca nakil sırasına girdi.

Nakil bekleyen hastalar, aynı günlerde farklı kadavralardan uygun organ bulunduğu haberini aldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde bir gün arayla gerçekleştirilen başarılı nakil operasyonuyla 3 hasta yeniden sağlığına kavuştu.

Yaşadıkları süreci AA muhabirine anlatan Mehmet Şahin, Hasan Sağlam ve Hüseyin Tetik, "organ bağışı" çağrısında bulundu.

Hastaneye karaciğerindeki yağlanma dolayısıyla giden ve hastalığı ilerleyen Mehmet Şahin, "Nakil olmadan önce sık sık birdenbire düşüyordum. Yorgundum ve ateşleniyordum. 1 senedir nakil bekliyordum." dedi.

Nakil olduktan sonra sağlık sorunlarının son bulduğunu anlatan Şahin, "Organ bağışı için teşekkür ederim, Allah razı olsun. Organ bağışı gerekli yerlere yapılmalı, bir can kurtarmış olursunuz. Kızım karaciğerini verecekti ama hamileydi, şimdi 40 günlük bir torunumuz oldu. Başka kimseden de isteyemedik. Zor bir süreç yaşadım." ifadelerini kullandı.

"Ben de organlarımı bağışlamak istiyorum"

Tahliller sonucu 10 yıl önce siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Hasan Sağlam da "Karaciğer yetmezliğim seneler içinde daha da ilerledi. Hocalarımız gece gündüz demeden bizimle ilgilendi. Nakil olmadan önce yorgunluğum vardı, vücudumda ödem oluşuyordu ve bayılıyordum." diye konuştu.

Geçen yıl organ bulunduğunu ancak kan değerleri uygun olmadığı için operasyon yapılamadığını belirten Sağlam, " Kırıkkale'de yaşıyorum, nakil haberi için telefon geldi, 1 saat sonra Ankara'daydım. Ben de organlarımı bağışlamak istiyorum. Bağışla kaç kişiyi sevindiriyorlar. Hayatını kaybeden kişiye Allah rahmet eylesin. Bağışçı olanlara çok dua ediyorum." dedi.

Nefes darlığı ve karın şişliği şikayetleriyle hastaneye giden Hüseyin Tetik de tahlillerin ardından karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunu ve 3 senedir nakil beklediğini söyledi.

Tetik, "Hastalık her türlü beni yoruyordu. Nakil olmadan önce son zamanlarda nefes darlığı, karın şişliği ve karın ağrısı şikayetlerim arttı. Şimdi gayet iyiyim. Organ bağışı ve yaşayanlara hayat vermek çok önemli." diye konuştu.

"Hastanemizde 257 kişi kalp nakli için sırada bekliyor"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, hastalardan 2'sinin karaciğer nakli ameliyatının aynı anda, diğerinin de bir gün sonra yapıldığını anlatarak, hastanenin bu alandaki başarısına dikkati çekti.

Organ bağışının önemini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Organ bağışı için bekleyen çok sayıda hastamız var. Bilkent Şehir Hastanesinde kalp nakli için 257 hastamız, akciğer için 178, karaciğer için 141, böbrek için 754 hastamız sırada bekliyor. Yeterince organ bağışı olursa bizim hastaları ameliyat edecek altyapı ve hekimimiz var. Hastaların organ bağışıyla ameliyat olması yeni bir hayata başlamaları demek."

Öztürk, hastanelerinde kalp, akciğer, böbrek ve karaciğer nakillerinin aynı anda yapılabileceğine işaret ederek, "Yakın zamanda da aynı günde 2 karaciğer transplantasyonunu yaptık. Organ bağışı olduktan sonra hastalar yeni bir yaşama kavuşuyor. Daha rahat, daha kaliteli, daha huzurlu yeni bir hayata başlıyorlar. Hem kendileri hem de yakınları için çok önemli bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

"Organ bağışında 90 ülkede 87. sıradayız"

Hastanenin Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı da nakil yapılan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Hastalarımızın birinde sebebi bilinmeyen hepatit gelişmiş ve ona bağlı karaciğeri bozulmuş. Bir diğer hastamızda vücudun reaksiyonuna yönelik karaciğeri bozulmuştu. Hastalarımızın en önemli özelliği, üçünün de canlı vericisi yoktu." dedi.

Bostancı, organ bağışı çağrısında bulunarak, "Canlı nakilde Türkiye dünya birincisi. Organ bağışında 90 ülkede 87. sıradayız. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.