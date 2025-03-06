Ücretsiz Zayıflama Hizmeti Büyük İlgi Görüyor

Sağlık

Sağlıklı Hayat Merkezi'nin ücretsiz zayıflama hizmeti yoğun ilgi görüyor

KARAMAN - Karaman'da Sağlıklı Hayat Merkezlerinde verilen ücretsiz hizmet sayesinde vatandaşlar hem zayıflıyor, hem de sağlıklı bir yaşama kavuşuyor.

Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne kilo vermek ve daha sağlıklı yaşamak için başvuru yapanların sayısında artış yaşanıyor. Sağlıklı Hayat Merkezlerinden randevu alarak başvuru yapan vatandaşlar fizyoterapistler ve diyetisyenler ile birlikte ameliyatsız ve ilaçsız bir şekilde kilolarından kurtularak daha sağlıklı bir yaşama kavuşabiliyor.

"100 kilodan 90 kiloya düştüm"

Kilo vermek için Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran 29 yaşındaki Çilem Selvi, "Ben hem kilo vermek hem de iki yıl önce geçirdiğim bel fıtığı ameliyatının faydasını görmek için buraya geldim. Doktorumuz, devletimizin bize sağladığı bu avantajdan bahsetti. Ücret ödemeden hem kilo verebileceğimi hem de belim için fayda görebileceğimi söyledi. Bunu duyunca çok sevindim ve hemen kaydımı yaptırdım. Fizik tedavi sürecinde büyük fayda gördüm. Öncesinde yürümekte zorlanıyordum, ayaklarım sürekli kasılıyor ve sırtım çok ağrıyordu. Bu uygulamaların çok faydasını gördüm, sıkılaştım ve kendimi çok daha rahat hissediyorum. 100 kilodan 90 kiloya düşerek 10 kilo verdim. Bunu yaklaşık bir buçuk ayda başardım. Diyet programına uyum sağladım ve düzenli olarak spor yaptım. Fizyoterapistimizin önerdiği hareketleri evde de uyguladım. Şu an bir aydır pilates derslerine de katılıyorum. Fizyoterapistimiz, pilates hareketlerini yaptırıyor. Herkese katılmalarını öneririm. Devletimizin bize sağladığı çok iyi bir imkan bu. Ücretsiz bir hizmet olduğu için gün içinde dilediğimiz zaman gidebiliyoruz. Çocuklarımız okuldayken böyle bir aktiviteye katılmak, sağlığımız ve kilo vermemiz için gayet iyi" dedi.

" Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim"

Aile hekiminin tavsiyesiyle diyetisyene başvurduğunu söyleyen 42 yaşındaki Dilek Dayan da, "Aile hekimimin tavsiyesiyle diyetisyene başvurdum. Sağ olsun, beni yönlendirdi ve burada fizyoterapist hocamızla tanıştım. Yaklaşık 4 ayda 8 kilo verdim. Aynı zamanda kol ve sırt ağrılarım vardı, bana fibromiyalji ağrıları olduğu söylendi. Bu tedavi sayesinde çok rahatladım ve ağrılarım azaldı. Daha önce böyle bir uygulamanın olduğunu bilmiyordum. Sağlık hizmetlerinde bizi yönlendiren doktorlarımıza ve bu imkanı ücretsiz bir şekilde sunan Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim" diye konuştu.

Ameliyatsız ve doğal yöntemlerle zayıflamak mümkün

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fizyoterapist olarak görev yapan Özlem Tor, "Kas-iskelet sistemi hastalıkları olan danışanlarımıza spesifik egzersizler ve klinik pilates hareketleri önererek hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız yalnızca kilo vermek değil, danışanlarımızın sağlıklı ve dengeli bir vücuda kavuşmasını sağlamak. Merkezimizde diyetisyen arkadaşlarımızla ortak çalışarak danışanlarımızın sağlıklı bir şekilde kilo vermelerini ve spor yapmalarını hedefliyoruz. Danışanlarımızdan gelen geri bildirimler oldukça fazla. Örneğin, sağlıklı bir şekilde kilo veren ve sıkılaşan danışanlarımız var. Her danışanın metabolizmasına, yaşına ve azmine bağlı olarak bu süreç değişiyor ama benim 1 ayda 3 santimetre sıkılaşan ve 2 kilo veren danışanlarım mevcut. Biz, tamamen ameliyatsız ve doğal yollarla, sadece sağlıklı beslenme ve düzenli spor ile danışanlarımızın sağlıklarına kavuşmasını hedefliyoruz. Merkezimiz ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıktır. Sağlıklı bir yaşam herkesin hakkıdır ve biz de bilimsel yöntemlerle danışanlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Sağlıklı ve dengeli bir hayata kavuşmak isteyen herkesi Sağlıklı Hayat Merkezi'mize bekleriz" dedi.

"Ayda yaklaşık 300 hastaya danışmanlık veriyorum"

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Diyetisyen Elif Banu Açılan, "Vatandaşlarımıza sağlıklı bir davranış değişikliği oluşturmayı ve bunu kalıcı hale getirmeyi amaç ediniyoruz. Bunun yanı sıra, obezite, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve kardiyovasküler hastalıklar gibi rahatsızlıklara yönelik beslenme planları hazırlıyoruz. Danışanlarımız merkeze geldiğinde, önce yaşam şekillerini ve beslenme alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel bir beslenme programı oluşturuyoruz. Akıllı tartılar kullanarak düzenli olarak yağ-kas oranı değişimlerini ayrıntılı olarak analiz edebiliyoruz. Merkezimizde, psikolog ve fizyoterapist arkadaşlarımızla koordineli çalışarak hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak desteklenmesini sağlıyoruz. Bize gelen birçok hastayı ihtiyaç dahilinde hem psikoloğa hem de fizyoterapiste yönlendiriyoruz, böylece düzenli olarak egzersiz yapmalarını sağlıyoruz. Hastalarımız, ya aile hekimleri üzerinden randevu alarak ya da Sağlıklı Hayat Merkezi'ni telefonla arayarak kolayca randevu oluşturabiliyor. Düzenli takipler ve kişiye özel planlamalarla hastalarımız kilo veriyor. Talep oldukça yüksek ve danışanlarımızın geri dönüşleri çok olumlu. Ayda yaklaşık 300 hastaya danışmanlık veriyorum ve diğer diyetisyen arkadaşlarımız da aynı yoğunlukta çalışıyor. Talep çok, yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.