Koçak, EAPC Türkiye Temsilcisi Oldu

Sağlık

Avrupa Koruyucu Kardiyoloji Derneği (EAPC) Türkiye Temsilciliğine, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ajar Koçak seçildi.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesinin açıklamasına göre, Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren derneğin temsilcilik seçimi 2 yılda bir yapılıyor.

Derneğin Türkiye Temsilciliğine, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası projelerde yer alan Doktor Koçak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçak, Türkiye'nin koruyucu kardiyoloji alanındaki ilerlemelerinin ve çalışmalarının uluslararası platformlarda tanıtılması ve geliştirilmesi için çaba göstereceğini belirtti.