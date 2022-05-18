Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi

18.05.2022 21:43

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 18 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 443 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybeden sayısı ise 3 olarak açıklandı. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 274 olurken toplam 135 bin 563 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 443 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 3 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 274 hasta taburcu olurken bugün 135 bin 563 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,48 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,18 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,48 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 661 bin 34 doza yükseldi.

Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 3 kişi vefat etti, bin 443 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 55 BİN 16 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 834 bin 305 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 55 bin 16 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 782 bin 534 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken bin 608 de yeni vaka tespit edilmişti.

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