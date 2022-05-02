Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi

02.05.2022 20:14

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 2 Mayıs'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre bin 344 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 8 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 402 olurken toplam 97 bin 783 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 344 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 8 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 402 hasta taburcu olurken bugün 97 bin 783 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,44 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,15 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,44 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 501 bin 398 doza yükseldi.

Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 35 BİN 172 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 819 bin 148 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 35 bin 172 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 749 bin 860 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken bin 480 de yeni vaka tespit edilmişti.

YORUMLAR
500
Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Vefat, Mayıs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:07 Sivas'ta otomobil duvara tosladı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
20:07 Kaza geçiren kadını öldü sanıp tabuta koydular! Tabuttan sesler gelmeye başlayınca gerçek anlaşıldı
20:05 ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek
20:03 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi
20:01 Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim
20:01 Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!
19:04 İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi
18:57 Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 20:32:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement