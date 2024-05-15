Umre'de rahatsızlanan Türk hasta ambulans uçakla yurda getirildi - Son Dakika
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Sağlık

Umre'de rahatsızlanan Türk hasta ambulans uçakla yurda getirildi

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Umre için Suudi Arabistan'a giden 68 yaşındaki Türk vatandaşı rahatsızlanarak tedavi altına alındı. Yakınları tarafından harekete geçilerek Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla yurda getirilen hasta, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi edilecek.

15.05.2024 15:32
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Umre'de rahatsızlanan Türk hasta ambulans uçakla yurda getirildi

Türk hastanın tedavisi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam edecek

GAZİANTEP - Umre için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan Türk vatandaşı, sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla yurda getirildi.

Türk vatandaşı 68 yaşındaki R.T. umre yapmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlandı. Rahatsızlığı sonrası Mekke'de tedavi altına alınan R.T.'nin durumunun ailesine haber verilmesi üzerine yakınları harekete geçerek yetkililerle irtibat kurdu. R.T., ailesinin girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla sabah saatlerinde Cidde Havalimanı'ndan alınarak Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Havalimanında tam teşekküllü ve doktorlu ambulans tarafından karşılanan R.T., Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Türk hasta R.T., memleketi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Umre'de rahatsızlanan Türk hasta ambulans uçakla yurda getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Umre'de rahatsızlanan Türk hasta ambulans uçakla yurda getirildi - Son Dakika
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