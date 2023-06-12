Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Emre Yurtsever (19), 9 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Kabaoğlu Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun önünde başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğradı.
Kaçmak için istinat duvarına çıkan Yurtsever, köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine yaklaşık 3 metre yüksekten atladı. Yol kenarındaki bariyerlerin üzerine düşen üniversite öğrencisi, başının yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç, ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Yurtsever'in bilincinin açıldığı, bugün normal servise alınacağı öğrenildi.
Son Dakika › Sağlık › Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen genç, düşüp beyin kanaması geçirdi - Son Dakika