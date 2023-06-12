Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen genç, düşüp beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen genç, düşüp beyin kanaması geçirdi

Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen genç, düşüp beyin kanaması geçirdi

12.06.2023 15:46

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Emre Yurtsever, kaçarken yüksekten atlayarak ağır yaralandı. Tedavisi devam eden Yurtsever'in bilincinin açık olduğu aktarıldı.

Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Emre Yurtsever (19), 9 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Kabaoğlu Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun önünde başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğradı.

KAÇARKEN DUVARDAN DÜŞTÜ

Kaçmak için istinat duvarına çıkan Yurtsever, köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine yaklaşık 3 metre yüksekten atladı. Yol kenarındaki bariyerlerin üzerine düşen üniversite öğrencisi, başının yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç, ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Yurtsever'in bilincinin açıldığı, bugün normal servise alınacağı öğrenildi.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi
Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen genç, düşüp beyin kanaması geçirdi - Son Dakika


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