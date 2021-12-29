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Urartu Göz Güney Kore'den hasta kabul etti - Son Dakika

Urartu Göz Güney Kore'den hasta kabul etti

29.12.2021 12:00

Urartu Göz Güney Kore'den hasta kabul etti Van'da yıllardır bölgeye sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, Güney Kore'den hasta kabul etti.

Urartu Göz Güney Kore'den hasta kabul etti

VAN - Van'da yıllardır bölgeye sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, Güney Kore'den hasta kabul etti.

Güney Kore'de yaşayan Esra Hasar İnayat, gözlerindeki problem nedeniyle Urartu Göz merkezine geldi. Burada ameliyat olmak istediğini ifade eden İnayat, "Eski bir göz problemimden dolayı yıllardır gözlük ve lens kullanmak durumunda kaldım. Artık göz derecemin ilerlemesi durduğu için ameliyat olmak istiyorum. Tanıdığım, duyduğum ve başka sağlıkçı olan aile üyelerimin de çok memnun olduğu bir hastane olduğu için bende güvenle geldim. Tamamen kendimi güvenli ellere bırakmak istedim. Beni Türk hekimlerine emanet edin, şiarıyla güvenli ellerde, güvenli şekilde operasyonumu gerçekleştirmek istedim" dedi.

Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan ise yurt dışından hasta kabul etmenin mesleki bir tatmin sağladığını vurgulayarak, "Bir hekim olarak yurt dışından bile artık kurumunuzun ve şahsınızın tercih edinilebiliyor olması gurur verici bir şeydir. Mesleki tatminin önemli bir yönü de budur. Ben 1999'den beri Van'dayım. Çok şükür bu güne kadar insanımıza faydamızın dokunması için elimizden geleni yaptık. Bu kadar yıllık istikrarda, böyle ekstrem gelişlere kadar vesile olmuş olduğunu görmek te bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son yıllarda sağlık turizminin hızla arttığını dile getiren İlhan, "Van'ın dezavantajı, uçak ulaşımın zayıf olmasıdır. Azerbaycan'dan, Nahçıvan'dan, Kuzey Irak'tan çok sayıda hasta gelmek istiyor. Ancak karayolları ile gelişler zor oluyor. Karayolu ile Van'a gelinceye kadar, havayoluyla Ankara veya İstanbul'a ulaşmaları daha kolay olduğu için, ağırlıklı insanlar bu sefer büyükşehirleri tercih etmek durumunda kalıyorlar. Yoksa hemen yanı başımızdalar ve daha rahat gelip gidebilecekler. İnşallah büyüklerimizden Van'ın hem Kuzey Irak hem Azerbaycan hem İran'dan direk Van hava limanına o yönlü ulaşımı sağlanırsa, bunun Van'a hem sağlık turizmi açısından hem de diğer ekonomi yönü ile büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Urartu Göz Güney Kore'den hasta kabul etti
Urartu Göz Güney Kore'den hasta kabul etti
Urartu Göz Güney Kore'den hasta kabul etti

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Güney Kore, Azerbaycan, Hastane, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Urartu Göz Güney Kore'den hasta kabul etti - Son Dakika


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