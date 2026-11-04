Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Kaya, erkek sağlığında kontrollerin önemini vurguladı

Kasım Erkek Sağlığı Farkındalık Ayı kapsamında Liv Hospital Ulus Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Kaya, kişisel risklere göre planlanan kontrollerin ve belirtilerin zamanında değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sağlık sorunlarını yaş almanın doğal bir sonucu olarak görmek veya kendiliğinden düzelmesini beklemek, tanı ve tedavi sürecini geciktirebiliyor. Erkek sağlığının yalnızca prostat hastalıklarından ibaret olmadığını belirten Prof. Dr. Engin Kaya, ürolojik yakınmaların ve cinsel sağlık sorunlarının çekinmeden hekimle paylaşılması gerektiğini vurguladı.

"Prostat kanseri belirti vermeden ilerleyebilir"

Prostat kanserinin erken dönemde herhangi bir şikayete yol açmayabileceğini belirten Prof. Dr. Engin Kaya, "Kendini iyi hissetmek, hiçbir sağlık riski taşımamak anlamına gelmez. Prostat sağlığı değerlendirilirken kişinin yaşı, aile öyküsü ve genel sağlık durumu birlikte ele alınmalıdır. Özellikle babasında veya erkek kardeşinde prostat kanseri bulunan kişilerin bu bilgiyi hekimleriyle paylaşması önemlidir" ifadelerini kullandı.

"PSA yüksekliği tek başına kanser anlamına gelmez"

Prostat değerlendirmesinde kullanılan PSA testinin tek başına kanser tanısı koydurmadığını hatırlatan Prof. Dr. Engin Kaya, şöyle devam etti: "PSA, prostatın iyi huylu büyümesi veya iltihabı gibi nedenlerle de yükselebilir. Sonuçların kişinin sağlık öyküsü ve diğer bulgularıyla birlikte yorumlanması gerekir. Taramanın ne zaman başlayacağına ve hangi aralıklarla yapılacağına herkes için aynı şekilde karar verilmez. Olası yararların yanı sıra yanlış pozitif sonuçlar ve gereksiz işlem riski de konuşularak kişiye uygun bir plan oluşturulmalıdır."

"İdrar yapmadaki değişiklikleri önemseyin"

Sık idrara çıkma, geceleri idrar için uyanma, idrar akımında zayıflama, idrar yapmaya başlamakta güçlük ve idrarda kan görülmesi gibi yakınmaların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Engin Kaya, "Bu belirtiler mutlaka kanser olduğu anlamına gelmez. İyi huylu prostat büyümesi ve farklı idrar yolu hastalıkları da benzer şikayetlere neden olabilir. Önemli olan, yakınmaları 'yaşım ilerledi, normaldir' diyerek geçiştirmemek ve nedenini ortaya koymaktır" dedi.

"Cinsel sağlık sorunlarını konuşmaktan çekinmeyin"

Tekrarlayan sertleşme sorunlarının yalnızca cinsel yaşam açısından ele alınmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Engin Kaya, diyabet, yüksek tansiyon, hormonal sorunlar ve psikolojik etkenlerin de değerlendirmede dikkate alınabileceğini belirtti. Kaya, "Cinsel sağlık, genel sağlığın bir parçasıdır. Bu alandaki sorunları gizlemek yerine hekimle paylaşmak, altta yatan nedenlerin belirlenmesine yardımcı olur. Başkasına iyi gelen bir ilacı kullanmak yerine, kişiye uygun tedavinin planlanması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Testislerde ağrısız değişiklikler de değerlendirilmeli"

Testislerde yeni fark edilen kitle, sertlik, şişlik veya boyut değişikliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Engin Kaya, "Bir değişikliğin ağrı yapmaması önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bu bulguların farklı nedenleri olabilir; ayrımı hekim değerlendirmesiyle yapılmalıdır. Ani ve şiddetli testis ağrısı ise acil değerlendirme gerektirir" açıklamalarında bulundu.

"Sağlığınız için ilk adım, konuşmak"

Erkek Sağlığı Farkındalık Ayı'nın sağlık sorunlarını açıkça konuşmak için bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Engin Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Sağlığınızı önemsemek için şikayetlerin günlük yaşamınızı etkilemesini beklemeyin. Vücudunuzdaki değişiklikleri fark edin, aile sağlık öykünüzü öğrenin ve size uygun kontrolleri hekiminizle planlayın. Sağlık sorunlarını konuşmak ve gerektiğinde destek istemek, kendiniz için atacağınız değerli bir adımdır."