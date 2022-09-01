Üsküdar'da akupunktur doktoru aylık gelirinin 5 bin TL'si ile gazete ve dergi alıyor - Son Dakika
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Üsküdar'da akupunktur doktoru aylık gelirinin 5 bin TL'si ile gazete ve dergi alıyor

01.09.2022 10:41

Üsküdar'da akupunktur doktoru aylık gelirinin 5 bin TL'si ile gazete ve dergi alıyor -Doktor İsmail Maraşlı: "1 saatte 6-7 tane gazete bitiririm"İSTANBUL Üsküdar'da akupunktur kliniği bulunan Doktor İsmail Maraşlı 1966 yılında okul harçlıklarıyla almaya başladığı gazete ve dergilere...

Üsküdar'da akupunktur doktoru aylık gelirinin 5 bin TL'si ile gazete ve dergi alıyor

-Doktor İsmail Maraşlı: "1 saatte 6-7 tane gazete bitiririm"

İSTANBUL Üsküdar'da akupunktur kliniği bulunan Doktor İsmail Maraşlı 1966 yılında okul harçlıklarıyla almaya başladığı gazete ve dergilere günümüzde, gelirinin yaklaşık 5 bin TL'sini veriyor. Gazete ve dergi okuma merakı olan doktorun akupunktur alanına girme hikayesi ise okuduğu bir dergi ile başlıyor. Maraşlı, gazete ve dergilerin sadık bir okuyucusu olmayı devam ettiriyor.

Üsküdar'da kliniği bulunan Doktor İsmail Maraşlı, 1966 yılında ortaokul 1'inci sınıfta başladığı gazete ve dergi okuma tutkusunu günümüzde devam ettiriyor. Günümüzde halen sadık bir gazete ve dergi okuru olan Maraşlı, aylık gelirinin yaklaşık 5 bin TL'sini basılı yayınlara veriyor. Gazete okuma tutkusunu 56 yıldır sürdüren Doktor İsmail Maraşlı, hızlı okuma kursuna giderek daha fazla gazete ve dergi okumak için ders de aldı. Maraşlı'nın akupunktur alanına girmesi de tıp fakültesinde 2'nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde okuduğu bir dergi ile başladı ve 30 yıldır devam ediyor. Maraşlı gazete okuduğu anları, "Ben eve gittiğimde günlük gazetelere bakıp okuduğum zaman dinlerim. Bir nevi tatile çıkmış gibi hissediyorum" diyerek özetliyor. Doktor İsmail Maraşlı gazetelerde okuduğu haber ve köşe yazılarını arşivliyor.

"Kitap, dergi ve gazeteleri takip ediyorum aylık olarak bazen 3 bin bazen de 5 bin TL'lik alıyorum"

Ortaokul yıllarından itibaren gazete aldığını belirten İsmail Maraşlı, "1966 yılında ortaokul 1'inci sınıftan beri gazete ve dergileri takip ediyorum. Tıp fakültesinde 1'inci sınıftan itibarinde aylık, haftalık çıkan dergi ve gazeteleri devamlı takip ediyorum. Sağlıkla ilgili eğitim ile ilgili genel- kültür ile ilgili yazıları alıp biriktiriyorum. Kitap, dergi ve gazeteleri takip ediyorum aylık olarak bazen 3 bin bazen de 5 bin TL'lik alıyorum, biriktiriyorum. Birde şunu fark ettim son yıllarda çıkan önemli kitaplar var baktığımda içerik olarak çok fazla bilgi vermedi bana içerikleri basında, gazetelerde, köşe yazılarında takip ettiğim konular. Bana çok hafif gelmeye başladı."

"Bir nevi tatile çıkmış gibi hissediyorum"

56 yıldır Sadık bir gazete okuru olan Doktor İsmail Maraşlı, "Ailem benim gazete okumama alıştı, bana bir şey demiyorlar. Ben eve gittiğimde günlük gazetelere bakıp okuduğum zaman dinlerim. Gazete okumak beni dinlendirir. Gazeteleri okuduğum zaman zevkle okuyorum. Yorgunluk, bıkkınlık vermiyor bana. Bir nevi tatile çıkmış gibi hissediyorum."

"Gazetenin ayrı bir özelliği var, kendine ait"

Doktor İsmail Maraşlı, "Teknoloji bir vaka, gelişiyor ve kolaylık sağlıyor. Fakat gazete kendini devam ettirir. Gazetenin ayrı bir özelliği var, kendine ait. Gazeteler, dergiler, kitaplar mutlaka devam eder. Mesela cep telefonunda sosyal medyada herkes her şeye ulaşıyor fakat genel olarak, kültür olarak bir oluşum olmuyor suyun üzerinde kaybolup gidiyor."

"1 saatte 6-7 tane gazete bitiririm"

Doktor İsmail Maraşlı, "1991 yılında hızlı okuma kursuna katıldım. Gazetelerin bazılarında baktığım haber diğerlerinde varsa orayı geçerim. 1 saatte 6-7 tane gazete bitiririm. Bazen 15-16 adete yakın gazete, haftalık çıkan kültür, ekonomi yayın dergilerinin hepsini takip ederim. Mesela bir satır önemli bir sağlık haberi gazetede var ona ulaşamıyorsam çok üzülürüm. Bir zamanlar akupunktur ile ilgili haber çıktı gazetede o gün o gazeteyi dağıtmamışlar. Gittim araştırdım bayide gazeteleri topluca buldum, gazeteleri oradan topluca aldım."

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Kaynak: İHA

Üsküdar, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Üsküdar'da akupunktur doktoru aylık gelirinin 5 bin TL'si ile gazete ve dergi alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da akupunktur doktoru aylık gelirinin 5 bin TL'si ile gazete ve dergi alıyor - Son Dakika
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