Üst üste sel afeti yaşayan vatandaşlara psikososyal destek

Psikososyal destek ekipleri, afetten etkilenen selzedeleri kapı kapı gezip ziyaret ediyor

549 uzman personel ile 8 bin 107 vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunuldu

KASTAMONU - 11 Ağustos'taki sel felaketinin ardından 27 Haziran'da ikinci kez sel afetinin meydana geldiği Kastamonu'da, selden etkilenen çocuklar başta olmak üzere ailelerle tek tek görüşülerek yaralarının sarılması için mücadele ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çeşitli hizmet dallarında 11 Ağustos 2021 tarihinden bugüne kadar 549 uzman personel ile bin 206 hane ile 8 bin 107 vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunuldu.

11 Ağustos'ta onlarca kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, 27 Haziran'da 14 ilçe ve 500 köyün etkilendiği şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan ikince sel felaketinden etkilenen selzedeleri, 'psikososyal destek ekipleri' yalnız bırakmıyor. Selin en ağır yaşandığı Bozkurt başta olmak üzere sel bölgelerinde hayatın normale dönmesi için onarım çalışmaları sürdürülürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 'psikososyal destek ekipleri' ise selden etkilenen ve sel sebebi ile travma yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatlarıyla Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzede çocuklara ve selzede vatandaşlara psikolojik destek veriliyor. Ekipler, afetzede çocuklarla birebir ilgilenerek oyun oynuyor, resim yapıyor, top oynuyor ve çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ayrıca ekipler, selzede ailelerle de görüşerek istek ve taleplerini belirliyor. Ekipler, selden etkilenen bölgeleri gezerek selzede vatandaşların tek tek kapısını çalışıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan selzede vatandaşları ziyaret ederek, görüşme sağlıyor.

Selzede vatandaşlar, ekiplerden beklentilerinin yanı sıra istek ve taleplerini de dile getirirken, psikolojik destek isteyen vatandaşlar için de uzman ekip yönlendiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 11 Ağustos 2021 tarihinden bugüne kadar ilçelerde yaşanan sel ve su baskını olaylarında; çeşitli meslek gruplarından 549 uzman personel ile bin 206 hane ile 8 bin 107 vatandaşa Psikososyal Destek Hizmeti sunuldu.

"Sadece afetzedeler için değil burada çalışan personellere de destek sağlıyoruz"

11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden bu yana uzman personellerin sahada olduklarını ve halen çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Neslihan Taşcıoğlu, "Burada afetzedelere olsun personellere olsun gerekli psikososyal destek sağlamak için buraya geldik. Öncelikle ilk amacımız kriz anında neler yapabileceğimizi, afetzedelere ve personellere desteğimiz olsun diye geldik. Hem maddi hem de manevi destek vermek için geçen sene buradaydık. Maalesef ki bu sene de başımıza böyle bir durum geldi. Tekrardan Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ilgili kurum ve paydaş kurumlarla birlikte buraya geldik, afetzedelere maddi ve manevi destek sağlamak için buradayız. Sadece afetzedeler için değil personellere de destek sağlıyoruz. Sahada çalışan personellere de destek sağlıyoruz. Sadece afetin ilk zamanlarında değil, daha sonrasında da afetzedelerin meydana gelen durumlarda, kriz sonrası yaşanmış olan belirtiler devam ediyorsa tekrar takip altına alarak diğer kurumlarla birlikte işbirliği içerisinde olarak belirtiler devam ediyorsa psikososyal destek sağlıyoruz, psikoterapilerimiz oluyor. Uzman desteği ile birlikte vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

"Afetin maddi zararları kadar manevi zararlarını en aza indirgemek için sahada çalışıyoruz"

Geçen yıl olduğu gibi 27 Haziran'da da aynı bölgede sel felaketinin yaşandığını hatırlatan Psikolog Neslihan Taşcıoğlu, "Geçen sene yaşanan sel felaketinin ardından 1 sene arayla vatandaşlarımız tekrardan sele maruz kaldılar. Afetzedelerin geçen sene selde maddi ve manevi bir zararları bulunmaktaydı. Vatandaşlarımızın maddi zararları, paydaş kurumlarla ve Bakanlığımız ile birlikte işbirliği içerisinde az seviyeye indirgenmeye çalışıldı. Biz Bakanlığımız olarak İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olarak afetzedelere psikososyal destek sağladık. Sel felaketinden dolayı yaşanmış olan bu sorun, burada yaşayan tüm vatandaşlarımızı etkiledi. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olarak uzman kadro ile birlikte afetzedelerimizin yanında olduk. Maddi ve manevi destek anlamında her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Manevi destek olarak uzman kadro ile psikososyal destek sağlıyoruz. Afetin maddi zararları kadar manevi zararlarını da en aza indirgemek için tüm personeller olarak sahadayız, çalışıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın psikolojik sağlığını olumlu seviyede ilerletebilmek Aile ve Sosyal Hizmetler olarak tüm personel sahadayız" diye konuştu.

"Afetzedelerin fizyolojik ihtiyaçlarını giderdikten sonra psikolojik sağlığını düşünüyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatlarıyla Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde afetin ilk gününden itibaren koordineli bir şekilde sahada olduklarını söyleyen Psikolog Taşcıoğlu, "Meslekten gelen tüm uzman personeller ile afetzedelerimizin ihtiyaçları doğrultunda onlara yararlı bir şekilde yararımızın olması için elimizden geleni yapıyoruz. Afet döneminde bir kriz durumu oldu. Vatandaşlarımızın öncelikleri ve fizyolojik ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Fizyolojik ihtiyaçlarını giderdikten sonra güvenlik mekanizmasını kurduğumuzda afetzedelerimizin psikolojik sağlığını düşünüyoruz. Burada da devreye uzman personeller giriyor. Afetin ilk gününden itibaren sahadaki çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın öncelikle barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için KYK yurtlarında barınma ihtiyaçları sağlıyoruz. Uzman personeller olarak sahada olmakla birlikte KYK yurtlarında vatandaşlarımıza afetzedelere psikosoyal destek sağlıyoruz. Kriz anında vatandaşların tepkilerini gözlemleyerek, daha sonra ise takip aşamasına alıyoruz. Vatandaşlarımızın uzman desteğine ihtiyaçları olursa gerekli kurumlarda gerekli yönlendirmeleri yaparak ve İl Müdürlüğümüzün bu yönde uzman desteğiyle terapi ve psikososyal destek aşaması oluyor. Vatandaşlarımızı takibe alarak süreci ilerletiyoruz" şeklinde konuştu.

"Selden etkilenen vatandaşlarımızın düzenli ve sürekli takiplerini yapıyoruz"

Sel afetinin ardından selzede vatandaşlarda birçok belirtilerin meydana geldiğini veya ortaya çıktığını ifade eden Taşcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu belirtiler bir ay süren normal belirtilerdir. Bu belirtiler uyarılma, uyuyamama, korkma, olaydan kaçınma, mekandan kaçınma ve olayı hatırlamamak için kaçma davranışlarında bulunabiliyorlar. Böyle durumlarda biz vatandaşlarımızın durumunu sürekli takip ediyoruz. Bu belirtiler bir aydan uzun sürüyorsa uzman desteğinde gerekli kuruluşlara gerekli yönlendirmelerde bulunuyoruz. İl Müdürlüğümüz olarak da uzman desteğiyle birlikte vatandaşlarımıza psikoterapi olarak da destek sağlıyoruz. Bireysel psikoterapi, grup psikoterapi olarak İl Müdürlüğümüz olarak vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz.