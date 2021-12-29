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"Uygunsuz egzersiz ayak ağrılarına neden oluyor" - Son Dakika

"Uygunsuz egzersiz ayak ağrılarına neden oluyor"

29.12.2021 10:45
"Uygunsuz egzersiz ayak ağrılarına neden oluyor"

Uygunsuz egzersiz yapılmasının ayak ağrılarına neden olabileceğini dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr.

Uygunsuz egzersiz yapılmasının ayak ağrılarına neden olabileceğini dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, kemik, kas dokusu ve tendon adı verilen bağ yapılarından oluşan ayak bölgesinde, darbeye, baskıya, şoka, ağırlığa, dolaşım sisteminde yaşanan bir soruna ve yaşanan bir hastalığa göre pek çok etken ile sorun meydana gelebileceğini söyledi.

Emsey Hospital'dan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Yiğit Erdağ, travmalar, obezite, doğumsal patolojiler, bozuk bir duruş yürüyüşe sahip olma, bacak uzunluğunda eşitsizlik olması, ayakkabı numarası, iklim durumu, uygunsuz egzersiz yapılması gibi birçok sebep ayak ağrısına yol açabileceğinin altını çizdi.

YAŞLANMA AYAK YAPISINI BOZAR

Ayakların kan dolaşımının ulaştığı en son nokta olması, ani refleksif hareketlerde ya da üzerindeki baskının aniden normalin çok üzeri artması gibi nedenlerden dolayı incinebileceğini söyleyen Op. Dr. Erdağ, kişinin bu durumlarda sakatlanabileceğinin ya da yaralanabileceğini belirtti. Op. Dr. Erdağ, kıkırdak, sinovyal sıvı ve bağlardan oluşan karmaşık bir yapısı olan ayaklar vücudumuzun en fazla ağırlık taşıyan eklemler olsa da artrit gibi enflamatuar durumları, yaşlanma ve osteoartroz gibi dejeneratif durumları, kıkırdak yüzeyini bozduğunu ve sinovyal sıvının kalitesini değiştirdiğini ifade etti.

PANDEMİ DÖNEMİNDE AYAK PROBLEMLERİ ARTTI

Pandemi döneminde evde geçirilen zamanlarda çıplak ayakla durma terlik kullanmamaya bağlı ayak parmağı ve ayak kavsinde problemlerin sıklığının artığını belirterek uygunsuz ayakkabı kullanımının da sorunun yaşanmasında etkili olduğunu söyleyen Op. Dr. Erdağ, ayak bileği ve ayaktaki ağrı, kemik yapılar, eklemler, eklem etrafındaki yumuşak dokulardan kaynaklanabileceği gibi sinir ve damarsal yetmezlikten kaynaklanan ağrılar da bu bölgeye yayılabileceğini aktardı. Op. Dr. Erdağ, topuk ağrılarının bu ağrılardan olduğunu ve iki ana kategoriye ayrılarak topuğun altındaki ağrı ve topuğun arkasındaki ağrı olarak ayrıldığını belirterek topuğun altında ağrı varsa, ayağının altındaki dokuları zedeleyen durumlar olabileceğini belirtti.

YANLIŞ AYAKKABI SEÇİMİ AĞRILARA NEDEN OLABİLİR

Genelde uzun mesafe koşucularda görülen ve halk arasında yaygın olarak şikayet nedeni olan topuk dikeni, topukta veya ayak tabanı kemerinde hissedilen ve genellikle sabahları daha çok ağrı yaşatan Plantar Fasiit isimli ağrı olduğunu söyleyen Op. Dr. Erdağ, bu durumun aşırı fiziksel aktivite sonrasında, beton veya sert yüzeylerde uzun süre ayakta kalındığında, kişinin düz taban olması, sert ve kısa baldır kasları; aşırı kilo ve uygun olmayan ayakkabı kullanımı sonrası ortaya çıkabilen ve ameliyat gerektirmeyen bir ağrı olduğunu dile getirdi. Op. Dr. Yiğit Erdağ, "Ayağın aşırı kullanımı nedeniyle iltihaplanması nedeniyle ortaya çıkan Aşil tendonu ise genellikle 35 yaşın altındaki insanlarda yaygın olarak ve sıklıkla koşucular ve diğer sporcularda görülebiliyor. Bu tendon fiziksel aktivitede ani artış, sert yüzeylerde çalışma, aşırı atlama (basketbol oynarken), uygun olmayan ayakkabılar giyme durumlarında ortaya çıkabilir" dedi.


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Pandemi, Obezite, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Uygunsuz egzersiz ayak ağrılarına neden oluyor' - Son Dakika


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