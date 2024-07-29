Uyku Hastalıkları Diğer Hastalıkları Tetikliyor - Son Dakika
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Sağlık

Uyku Hastalıkları Diğer Hastalıkları Tetikliyor

Uyku apne sendromu, huzursuz bacak, diş sıkma gibi hastalıkların tanısı ve tedavisinin uygulandığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Merkezinde diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler ve inme rahatsızlıklarına neden olabilen uyku ile problemler çözüme kavuşturuluyor. Uyku apnesinin ciddi bir hastalık olduğunu ve birçok hastalığa zemin hazırladığını belirten Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Nöroloji Uzmanı Dr. Taylan Yavuz Bulut, uyku apnesi belirtileri olanların merkeze başvurması gerektiğini vurguladı.

29.07.2024 21:37
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Yorgun uyanıyor, gece sık idrara çıkıyor, zamansız uyukluyor ve horluyorsanız dikkat

Tedavi edilmeyen uyku hastalıkları başka hastalıkları da tetikliyor

NİĞDE - Uyku apne sendromu, huzursuz bacak, diş sıkma gibi hastalıkların tanısı ve tedavisinin uygulandığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Merkezinde diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler ve inme rahatsızlıklarına neden olabilen uyku ile problemler çözüme kavuşturuluyor.

Hipertansiyon, obezite, inme gibi şikayetleri olan hastaların merkezde tedavi gördüklerini söyleyen Uyku Merkezi Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Koray Turhan merkezle ilgili yaptığı açıklamada uyku merkezinde tedavi alan hastaların yaşam kalitesinde sağlanan artıştan söz etti.

Turhan; "Uyku bozuklukları ve dengesizlikleriyle seyreden süreçte hastalarımız bize geldiklerinde merkezimizdeki cihazla biz apne sendromu, huzursuz bacak hareketleri, kronik hareketler, narkolepsi, uyku terörü gibi hastalıkları tespit ediyoruz. Uyku birimimiz iki odadan oluşuyor, 4 sağlık memuru ve 1 hekimimizle tedavilerimizi yapıyoruz. Cihazlı tedavimizi hastalara verdikten sonra hastalarımızın hayat kalitesinde önemli değişiklikler olduğu yönünde geri dönüşler alıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uyku apnesinin ciddi bir hastalık olduğunu ve birçok hastalığa zemin hazırladığını belirten Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Nöroloji Uzmanı Dr. Taylan Yavuz Bulut ise kimlerin merkeze başvurması gerektiği sorusunu yanıtladı.

"Uyku bozuklukları başka hastalıklara zemin hazırlıyor"

Kadınlarda yüzde 2, erkeklerde ise yüzde 4 görülme sıkılığı olan uyku apnesi ve uyku bozukluklarının önemsenmesi gereken bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken Dr. Taylan Yavuz Bulut şunları söyledi; " Neredeyse astım ve diyabet hastası kadar uyku apnesi sorunu yaşayan hasta var. Uyku apnesini ciddi bir hastalık olarak düşünmemizin sebebi yapılan çalışmalarla yüksek tansiyon, ritim bozukluğu ve inme gibi hastaların altında yatan sebeplerinden birisi ancak bu çok bilinmiyor. Eğer kişide horlama, gece nefes durması, gündüz uyku hali, oturduğu yerde ve araç kullanırken uyuklama, sabah yorgun bir şekilde uyanma ve gece sık idrara çıkması olanların merkezimize başvurması gerekiyor."

Uyku apnesinin üç evresi olduğunu, horlama ve uyku apnesinin çok önemli birçok hastalıkla ilişkili olduğunu dile getiren Bulut, bir gece uyku merkezinde misafir edilen hastaların alınan sonuçlara göre tedavisine karar verildiğini, kimi hastaların ise sadece kilo vermesi, sigara ve alkolü bırakması ile olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklara zemin hazırlayan uyku apne sendromunun kalp krizi ve inme gibi hastalıklar için risk faktörü olduğunu söyleyen Bulut uyku apne sendromunun mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uyku Hastalıkları Diğer Hastalıkları Tetikliyor - Son Dakika

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