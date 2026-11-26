Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda ishal ve kusma görülmesi hâlinde ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr. Meltem Gülşan, kış aylarında çocuklarda en sık rastlanan sağlık sorunlarından birinin mide ve bağırsak enfeksiyonları olduğunu belirterek bu enfeksiyonların genellikle virüs kaynaklı geliştiğini ifade etti. Gülşan, özellikle rotavirüs ve norovirüs gibi etkenlerin çocuklarda kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilere yol açabildiğini belirtti ve enfeksiyonların okul, kreş ile kalabalık ortamlarda daha kolay yayılabildiğine dikkat çekti.

"En önemli risk sıvı kaybıdır"

Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda ishal ve kusma vakalarında en önemli riskin, vücudun kaybettiği sıvı ve elektrolitlerin yerine konulamaması olduğunu vurgulayarak "Özellikle bebekler ve küçük çocuklar sıvı kaybından çok daha hızlı etkilenebilir. Ağız kuruluğu, gözyaşının azalması, idrar miktarında belirgin düşüş, halsizlik ve uykuya eğilim gibi belirtiler sıvı kaybının işareti olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

"Bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalı"

Uzm. Dr. Meltem Gülşan, ishal ve kusma görülen durumlarda ailelerin kendi kendilerine antibiyotik ya da ishal kesici ilaç kullanmaması gerektiğini belirterek, her enfeksiyonun aynı biçimde tedavi edilmediğini ifade etti. Tedavinin çocuğun yaşına, genel durumuna ve sıvı kaybının derecesine göre planlanması gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Meltem Gülşan, özellikle çocuklarda sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasının tedavinin temelini oluşturduğunu söyledi.

"Hijyen kuralları en etkili korunma yöntemlerinden biri"

Mide ve bağırsak enfeksiyonlarından çocukları korumak açısından el hijyeninin önemine değinen Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Çocuklara yemeklerden önce ve tuvalet sonrasında ellerini doğru şekilde yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Tüketilen gıdaların temizliğine, içme suyunun güvenilir olmasına ve ortak kullanılan eşyaların hijyenine dikkat edilmelidir. Ayrıca hasta çocukların enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla iyileşene kadar toplu ortamlardan uzak tutulması önemlidir" diye konuştu.

Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda tekrarlayan kusma, şiddetli karın ağrısı, kanlı dışkılama, yüksek ateş, belirgin halsizlik ya da sıvı kaybı gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda ailelerin hiç vakit geçirmeden uzman değerlendirmesine başvurması gerektiğini ifade ederek sözlerini noktaladı.