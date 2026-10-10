Uzm. Dr. Koray Demirci Iğdır\'da şah damarına stent taktı, hasta taburcu edildi

Uzm. Dr. Koray Demirci Iğdır'da şah damarına stent taktı, hasta taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde şah damarında darlık bulunan hastaya Anjiyografi Ünitesi'nde stentleme işlemi uygulandı. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Koray Demirci tarafından başarıyla yapılan işlem sonrası takipleri tamamlanan hasta şifa ile taburcu edildi.
Iğdır'da şah damarı darlığı bulunan hastaya stent takıldı. Hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde, şah damarında (karotis arter) darlık bulunan hastaya stentleme işlemi uygulandı. Hastanenin Anjiyografi Ünitesi'nde gerçekleştirilen işlem, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Koray Demirci tarafından başarıyla yapıldı. İşlem sonrası takipleri tamamlanan hasta, şifa ile taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?