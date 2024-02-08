Uzman Doktor: Elektronik Sigaralar Normal Sigara Kadar Tehlikeli

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzman Doktor Adnan Tolga Öz, son yıllarda kullananların sayısı her geçen gün artan elektronik sigaraların en az normal sigara kadar tehlikeli olduğunu bildirdi.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öz, dünyada her 6,5 saniyede bir kişinin sigaraya bağlı hastalık sebebiyle öldüğünü hatırlatarak küresel sigara endüstrisinin kaybedilen hastaların yerine yeni bağımlılar ve müşteriler bulmakta çok hızlı davrandığını belirtti.
Yeni bağımlılık oyuncaklarının geliştirildiğine işaret eden Öz, "Son yıllarda karşımıza en çok da elektronik sigaralar çıkıyor. Bunlar normal sigaraya göre daha masum olarak lanse ediliyor. Ancak gerçek bu değil. Elektronik sigaralar da en az sigara kadar tehlikeli ürünler. Bazı ürünler sigaranın etkileri gibi uzun soluklu ortaya çıkacak zararlardan ziyade ciddi akciğer hasarları, solunum yetmezliği gibi rahatsızlıklara yol açıyor ve devamında sonuç ölüm dahi olabiliyor." dedi.
Elektronik sigaralarla bağımlılık potansiyelinin arttırıldığını vurgulayan Öz, şunları kaydetti:
"İçinde 'likit' dediğimiz sıvı olan ve çekildiğinde su buharı çıkaran ürünlerin içinde yüksek oranda nikotin var. Bu ürünleri kullanınca bağımlılık potansiyelini daha da artırıyorsunuz. Dolayısıyla tütün ürünlerinden kurtulamıyorsunuz. Yine bunların içinde propilen glikol gibi yasaklanmış maddeler de var. Bunların da akciğerlere ciddi hasarları var. Bu ürünleri kullananların üçte ikisi hali hazırda sigara içen kişiler. Ancak geri kalan kısım ise hiçbir tütün ürünü tüketmeyen ancak bunların aromasını, kokusunu, şeklini beğendiği için sigaraya yeni başlayan kişiler. Yani endüstri için yeni müşteriler. Bu ürünler yeni bağımlılar yaratıyor."
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