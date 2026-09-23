Uzman Doktor Yalman, Tavşanlı\'da 13 gencin bağımlılıktan kurtarıldığını açıkladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 13 genç, bağımlılık sürecini geride bırakarak yeniden hayata kazandırıldı.

Tavşanlı Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda, bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve toplumsal dayanışmanın önemi ele alındı. Programda konuşan Uzman Doktor Hakan Yalman, bağımlılığın yalnızca madde kullanımıyla sınırlı olmadığını belirterek, teknoloji ve kumar gibi farklı bağımlılık türlerinin de özellikle gençler açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadelede umudun korunması ve insanı merkeze alan çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yalman, Tavşanlı'da sürdürülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ifade etti. Yalman, "Tavşanlı'da yürütülen kararlı çalışmalar neticesinde 13 gencimizi bağımlılıktan kurtararak yeniden topluma kazandırdık" dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin Türkiye genelinde milyonlarca insanı ilgilendiren önemli bir toplumsal mesele olduğuna dikkat çeken Yalman, bu süreçte yalnızca bireylerin değil, ailelerin ve toplumun tamamının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Programda ayrıca derneğin çalışmalarına katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Bağımlılıkla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.