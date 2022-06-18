Uzman optisyen uyardı: "Sahte güneş gözlükleri kalıcı hastalıklara neden olabilir" - Son Dakika
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Uzman optisyen uyardı: "Sahte güneş gözlükleri kalıcı hastalıklara neden olabilir"

18.06.2022 14:03

Uzman optisyen uyardı: "Sahte güneş gözlükleri kalıcı hastalıklara neden olabilir" Batman'da optisyen Erhan Orhan, sahte güneş gözlüklerinin gözlerde kalıcı hastalıklara neden olabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Uzman optisyen uyardı: "Sahte güneş gözlükleri kalıcı hastalıklara neden olabilir"

BATMAN - Batman'da optisyen Erhan Orhan, sahte güneş gözlüklerinin gözlerde kalıcı hastalıklara neden olabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruması için tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Güneş gözlüğü alırken ultraviyole ışınları kesen ve özellikle polarize yansımayı kıran gözlüklerin tercih edilmesini söyleyen Optisyen Erhan Orhan, yaz sezonu olduğu için vatandaşların tezgahta, işportada satılan sahte gözlükleri almamaları konusunda uyardı. Orhan, "Bir optisyenlik müessesine gelip ultra ışınları kıran polarize cam özelliği olan zararlı ışınları kıran güneş gözlüğü camları tercih edip ve oradaki optisyen arkadaşın tavsiyesini alıp ona göre kullanmalarını öneriyoruz. Batman'ın yazı çok sıcak olan ve güneşi direkt alan bir şehir olduğundan dolayı eskiye nazaran daha iyi ama çocuklarımızdan büyüklerimize kadar hepimizin güneş gözlüğü kullanmasını tavsiye ediyoruz. Güneş gözlüğü kullanımında gözümüzü, cildimizi koruyoruz ve sağlıklı bir yaşam geçirmiş oluyoruz. İşportadan satılan gözlükler erken yaşta gözde kalıcı hasarlar ve katarak hastalıklarını öne alma gibi sıkıntılar getiriyor. Bundan dolayı önermiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Batman, Güneş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman optisyen uyardı: 'Sahte güneş gözlükleri kalıcı hastalıklara neden olabilir' - Son Dakika

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