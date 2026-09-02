Uzman Psikolog Çokaygil: Gece artan düşüncelerin nedeni uyaranların azalması - Son Dakika
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Uzman Psikolog Çokaygil: Gece artan düşüncelerin nedeni uyaranların azalması

Uzman Psikolog Çokaygil: Gece artan düşüncelerin nedeni uyaranların azalması
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Uzman Psikolog Beste Çokaygil, gece artan düşüncelerin yeni olmadığını, gündüz dikkat dağıtan uyaranların ortadan kalkmasıyla zihnin içe yöneldiğini söyledi. Yorgun zihnin sorunları büyüttüğünü belirten Çokaygil, gece önemli kararlar almaktan kaçınılması ve profesyonel destek alınması gerektiğini ifade etti.

Gün içinde kolaylıkla geçiştirilen birçok düşünce, gece yatağa girildiğinde saatlerce zihni meşgul edebiliyor. Aynı konu geceleri daha büyük ve daha çözümsüz görünebiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nden Uzman Psikolog Beste Çokaygil, bunun nedeninin düşüncelerin artması değil, gün boyunca dikkati dağıtan uyaranların ortadan kalkması olduğunu belirterek, "Gece ortaya çıkan düşünceler yeni değildir. Sadece gündüz onları duyacak kadar sessiz kalmamışızdır. Problem değişmemiştir; ona bakan zihnin şartları değişmiştir" dedi.

Gece saatlerinde zihnin daha fazla çalışıyormuş gibi hissedilmesinin doğal olduğunu belirten Çokaygil, "Gün içinde iş, telefon, sosyal medya ve günlük sorumluluklar dikkatimizi sürekli dış dünyada tutuyor. Gece ise bu uyaranlar azalınca zihnimiz içeriye yöneliyor. O nedenle gece ortaya çıkan düşünceler çoğu zaman yeni değildir; gündüz fark etmediğimiz düşünceleri sessizlik içinde daha belirgin şekilde hissederiz" dedi.

"Gece verilen kararlar yanıltıcı olabilir"

Günün sonunda yalnızca bedenin değil zihnin de yorulduğunu ifade eden Çokaygil, "Yorgun bir zihin duyguları düzenlemekte ve olaylara mesafe koymakta daha fazla zorlanır. Gündüz çözülebilir görünen bir konu gece çok daha karmaşık ve umutsuz hissedilebilir. Bu nedenle özellikle geceleri önemli kararlar vermemek ve sabah yeniden değerlendirmek daha sağlıklı olabilir" diye konuştu.

"Zihin çözüm üretirken aynı düşünceye takılabiliyor"

Gece zihni meşgul eden düşüncelerin büyük bölümünün geçmişten çok geleceğe yönelik kaygılar olduğunu söyleyen Çokaygil, "Belirsizlik karşısında zihin çözüm üretmeye çalışır. Ancak gece yatağın içinde çoğu sorunu çözme imkanı olmadığı için düşünmek bir süre sonra aynı düşüncelerin tekrarına dönüşebilir. Psikolojide buna 'ruminasyon', yani zihinsel geviş getirme adı verilir. Kişi çözüme yaklaştığını düşünse de çoğu zaman aynı kaygının etrafında dönmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

"Yatmadan önce ekranı bırakın, aklınızdakileri not alın"

Gece artan düşüncelerle başa çıkabilmek için bazı basit alışkanlıkların fayda sağlayabileceğini belirten Çokaygil, "Aklınıza gelen konuları kısa notlar almak, 'Bunu yarın düşüneceğim' diyerek zihne sınır koymak, yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak ve düzenli bir uyku rutini oluşturmak zihnin sakinleşmesine yardımcı olabilir. Ancak uzun süredir geceleri yoğun kaygı, düşünceleri durduramama veya uyku sorunları yaşanıyorsa mutlaka profesyonel destek alınmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman Psikolog Çokaygil: Gece artan düşüncelerin nedeni uyaranların azalması - Son Dakika

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