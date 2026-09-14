Uzman uyardı, Alzaymır sadece unutkanlıkla başlamıyor

Alzaymır hastalığının yalnızca unutkanlıkla kendini göstermediğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, özellikle kelime bulma güçlüğü, aynı soruların tekrarlanması, günlük işleri planlamada zorlanma ve davranış değişikliklerinin de hastalığın erken döneminde görülebileceğini söyledi.

Alzaymır hastalığının yaşlanmanın doğal bir parçası olmadığını, ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu belirten Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Adem Akkurt, hastalığın kesin nedeninin henüz tam olarak ortaya konulamadığını, beyinde amiloid ve tau adı verilen proteinlerin anormal birikimiyle birlikte sinir hücrelerinde meydana gelen hasarın hastalığın gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti. Genetik ve çevresel birçok faktörün de sürece katkıda bulunabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Akkurt, "İleri yaşın yanı sıra ailede Alzaymır öyküsü bulunması, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, işitme kaybı ve düşük sosyal-zihinsel aktivite gibi faktörler de riskin artmasıyla ilişkilendirilmektedir" dedi.

"Alzaymır denildiğinde akla sadece unutkanlık gelmemeli"

Alzaymır denildiğinde toplumda ilk olarak unutkanlığın akla geldiğini belirten Uzm. Dr. Adem Akkurt, hastalığın başlangıcında farklı belirtilerin de ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, "En erken ve sinsi belirtilerden biri kelime bulmakta zorlanma olabilir. Kişi çok iyi bildiği bir nesnenin adını hatırlamayabilir, bunun yerine 'şu', 'o şey' gibi ifadeleri kullanmaya başlayabilir. Bu durum sıklaşıyor ve kişinin günlük konuşmasını etkilemeye başlıyorsa mutlaka dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra aynı soruların tekrar tekrar sorulması, yakın zamanda yaşanan olayların unutulması, randevuların karıştırılması, günlük işleri planlamakta zorlanma, yön bulmada güçlük ve kişilik ya da davranış değişiklikleri de değerlendirilmesi gereken belirtiler arasındadır. Bu tür değişiklikler kişinin kendisi kadar yakınları tarafından da fark edilebilir" diye konuştu.

"Bu yaşta unutkanlık normaldir düşüncesine dikkat"

Toplumda sıkça kullanılan, "Bu yaşta unutkanlık normaldir" yaklaşımının tanının gecikmesine neden olabileceğini ifade eden Akkurt, yaşla birlikte bazı unutkanlıkların görülebileceğini ancak günlük yaşamı belirgin şekilde etkileyen bilişsel değişikliklerin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Erken tanı, hastalığın yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Erken dönemde hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi, uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması mümkün olabiliyor. Bu nedenle kişinin hafızasında, konuşmasında, davranışlarında veya günlük yaşam becerilerinde belirgin bir değişiklik fark edildiğinde bunun yaşlanmanın doğal sonucu olduğu düşünülmemeli ve nöroloji uzmanına başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Alzaymır hastalığını tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavinin bulunmadığını belirten Uzm. Dr. Adem Akkurt, buna karşın hastalığın belirtilerini yönetmeye yönelik tedavilerin yanı sıra uygun hastalarda hastalığın biyolojik seyrini yavaşlatmayı hedefleyen yeni nesil tedavi yaklaşımlarının da gündemde olduğunu söyledi. Tedavinin hastanın hastalık evresi, genel sağlık durumu ve uygunluk kriterlerine göre kişiselleştirildiğini belirten Akkurt, ilaç tedavilerinin yanında düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku, zihinsel aktiviteler ve sosyal yaşamın desteklenmesinin de tedavi sürecinin önemli parçaları olduğunu ifade etti. Alzaymır konusunda en önemli mesajın erken farkındalık olduğuna da değinen Akkurt, ayrıca şunları söyledi:

"Unutkanlık dışında ortaya çıkan değişiklikleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle kelime bulma güçlüğü, günlük işleri planlamada zorlanma veya yakın zamanda yaşanan olayların unutulması gibi belirtiler tekrarlamaya başladıysa değerlendirme için bir nöroloji uzmanına başvurulması önemlidir."

Uzm. Dr. Adem Akkurt, buna karşın hastalığın belirtilerini yönetmeye yönelik tedavilerin yanı sıra uygun hastalarda hastalığın biyolojik seyrini yavaşlatmayı hedefleyen yeni nesil tedavi yaklaşımlarından TMS ve TPS'nin gündemde olduğunu sözlerine ekledi.