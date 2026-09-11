Uzman uyardı, erken ergenlik belirtileri ihmal edilmemeli - Son Dakika
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Uzman uyardı, erken ergenlik belirtileri ihmal edilmemeli

Uzman uyardı, erken ergenlik belirtileri ihmal edilmemeli
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Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce, erken ergenliğin bazı çocuklarda fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirtti. Yüce, kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında 9 yaşından önce başlayan bulguların uzmanca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklarda ergenlik döneminin normalden daha erken başlamasının aileler tarafından fark edilmesinin önemli olduğunu belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce, erken ergenliğin bazı çocuklarda fiziksel ve psikolojik açıdan çeşitli sorunlara yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Özge Yüce, özellikle çocuklarda yaşına göre erken ortaya çıkan fiziksel değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ergenliğin çocukların büyüme ve gelişim sürecinin doğal bir parçası olduğunu belirten Doç. Dr. Özge Yüce, bazı çocuklarda bu sürecin beklenenden daha erken başlayabildiğine dikkat çekti. Erken ergenliğin kız çocuklarında 8 yaşından, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce başlayan ergenlik bulguları ile değerlendirilmesinin önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Özge Yüce, ailelerin çocuklarındaki değişimleri yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

"Erken belirtiler göz ardı edilmemeli"

Çocuklarda erken ergenliğin ilk belirtilerinin yaşa ve cinsiyete göre değişebildiğini ifade eden Doç. Dr. Özge Yüce, "Kız çocuklarında meme gelişiminin başlaması, koltuk altı ve genital bölgede kıllanma, hızlı boy uzaması gibi bulgular, erkek çocuklarında ise testis ve penis büyümesi, kıllanma, ses kalınlaşması ve hızlı büyüme gibi değişiklikler erken ergenlik açısından değerlendirilmelidir. Bu belirtilerin çocuğun yaşına göre erken ortaya çıkması durumunda bir çocuk endokrinolojisi uzmanına başvurulması önemlidir" dedi.

"Boy uzaması hızlanırken kemik yaşı da ilerleyebilir"

Erken ergenlik sürecinde çocukların başlangıçta yaşıtlarından daha hızlı boy atabildiğini ancak kemik yaşının da ilerlemesi nedeniyle erişkin boyunun olumsuz etkilenebileceğini belirten Doç. Dr. Özge Yüce, "Ergenlik hormonlarının erken dönemde devreye girmesi büyüme hızında artışa neden olabilir. Ancak kemiklerin olgunlaşması da hızlandığı için büyüme plakları daha erken kapanabilir. Bu nedenle erken ergenlik yalnızca fiziksel değişiklikler açısından değil, çocuğun erişkin boy potansiyeli açısından da değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Her erken bulgu aynı anlama gelmez"

Ailelerin çocuklarında görülen her değişiklikte endişeye kapılmaması gerektiğini de vurgulayan Doç. Dr. Yüce, erken gelişim belirtilerinin mutlaka uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Özge Yüce, "Bazı çocuklarda yalnızca tek bir ergenlik bulgusu görülebilir ve bu durum her zaman gerçek erken ergenlik anlamına gelmeyebilir. Önemli olan çocuğun büyüme hızı, fiziksel gelişimi ve kemik yaşı gibi birçok parametrenin birlikte değerlendirilmesidir. Gerektiğinde hormon testleri ve diğer tetkiklerle sürecin nedeni araştırılır" ifadelerini kullandı.

"Aileler çocuklarının gelişimini düzenli takip etmeli"

Çocukların büyüme ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Özge Yüce, ailelerin çocuklarında yaşıtlarına göre belirgin ve erken fiziksel değişiklikler fark etmeleri halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Özge Yüce, "Erken tanı, çocuğun gelişim sürecinin doğru şekilde değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda uygun tedavinin planlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarının boy ve kilo gelişimini takip etmeleri, erken ergenlik belirtilerini gözlemlemeleri ve şüpheli bir durumda uzman görüşü almaları önemli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uzman uyardı, erken ergenlik belirtileri ihmal edilmemeli - Son Dakika

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